¡Tragedia! Muere gimnasta ucraniana de 11 años tras bombardeo ruso

El mundo del deporte se vistió de luto, luego del fallecimiento de Katya Dyachenko, una gimnasta ucraniana de apenas 11 años de edad, que fue hallada sin vida tras un bombardeo ruso.

La invasión de Rusia a Ucrania ha dejado decenas de fallecimientos, muestra de ello fue el de la niña deportista, que estaba destinada a ser una de las grandes promesas en su deporte, pues en su proceso formativo demostró grandes cualidades en la gimnasia.

Katya Dyachenko fue encontrada entre los escombros de su casa en Mariúpol, una ciudad en Ucrania.

La noticia fue confirmada por Anna Purtova, una legisladora del parlamento ucraniano. “Esta es nuestra gimnasta Katya Dyachenko. Tiene 11 años. Murió bajo los escombros de su casa en Mariúpol cuando un proyectil ruso la golpeó durante el día. Podría haber tenido un futuro brillante por delante como joven campeona de Ucrania. Pero en un segundo ella simplemente se ha ido”, escribió en su cuenta de Twitter.

This is our gymnast Katya Dyachenko. She is 11. Died under the rubble of her house in Mariupol when a Russian shell hit it over the day. She could have had a bright future ahead of her as a young Ukrainian champion. But in a second she's just gone. Close the sky…please. @NATO pic.twitter.com/TzsjHRuRSX

— Anna Purtova (@Purtova_aa) March 23, 2022