Peña Nieto, el verdadero “culpable” del nuevo AIFA

Por Roberto Desachy Severino

El priísta Enrique Peña Nieto anunció la supuesta construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco durante su segundo informe de gobierno; es decir, en diciembre del 2014, con un costo, primero, de 169 mil millones de pesos y –después- de 285 mmdp.

Según el entonces presidente de México, su terminal aérea transportaría 120 millones de pasajeros al año, que implicaría superar en 4 la capacidad del actual AICM. Pero fracasó de manera rotunda, como con sus otros “grandes proyectos” (Cruzada contra el Hambre, el tren trans peninsular Yucatán -Quintana Roo, tren rápido Querétaro-CdMéx, aeropuerto de carga en Nuevo Laredo, etc): #Análisis Enrique Peña Nieto y el sexenio que perdimos

Así que, pese a que tuvo 4 años para hacer su “gran legado”, el NAICM en Texcoco, el “mega proyecto” de Peña Nieto se convirtió no solamente en un acto fallido, en promesa incumplida de una administración federal que practicó todo lo que, hasta ahora, se repudia, sino que también fue el empujón que faltaba para que Andrés Manuel López Obrador y sus variopintas alianzas arrasaran en las elecciones presidenciales del 2018 por el hartazgo social de lo que representó el PRIAN; es decir, corrupción, cinismo, saqueo, ineficiencia, compadrazgo, estulticia y mucho más: Imputan 5 cargos relativos a narcotráfico al general Cienfuegos; audiencia será hoy a las 16:30: Ebrard

Es obvio que si el ex presidente priísta hubiese finalizado el aeropuerto de Texcoco (tan llorado, añorado por los haters amlistas, nombrados por el propio López Obrador como Fifis), no existiría el recién inaugurado AIFA, los amlovers tendrían un motivo menos de veneración a su ídolo y el titular del Ejecutivo federal no estaría subiendo en las encuestas, como sucede actualmente.

CANCELACIÓN DEL PROYECTO TEXCOCO Y COSTO DEL AIFA, MENOS COSTOSOS QUE LA AMBICIÓN DE PEÑA NIETO Y SUS CÓMPLICES

Para empezar, el NAICM nunca existió, porque Peña Nieto nunca pudo ponerlo en marcha, a pesar de su multimillonario costo y la enorme cantidad de aliados, intereses y apoyadores que se sumaron al proyecto y que, hasta la fecha, refunfuñan que Texcoco era cuatro veces mejor que Felipe Ángeles (AIFA): Slim, Salinas, los compadritos que apestaron el proyecto Texcoco

En contraste, el AIFA ya es una realidad y su costo supuestamente inferior a los 80 mil millones de pesos es bastante inferior a los 285 mmdp que plantearon el ex presidente priísta y sus aliados, cómplices o socios. Se suponía que el NAIM serviría para 120 millones de pasajeros al año, mientras que el Felipe Ángeles comenzará con una capacidad de 20 millones de viajantes, aunque el gobierno amlista dice que subirá hasta los 80 millones: Claves del Aeropuerto “Felipe Ángeles”; será inaugurado en marzo 2022

Una vez que el odiado-amado López Obrador logró inaugurar su terminal aérea dos años y medio antes de que finalice el sexenio, los detractores dicen –con alguna razón- que al costo del AIFA hay que sumarle lo erogado por la cancelación del proyecto Texcoco.

En ese sentido, mientras el gobierno federal señaló desde un principio que se perdieron 100 mil millones de pesos por la no terminación del NAICM, en diciembre del 2019 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusó que ese gasto sería de 331 mil mdp: ¿Cuánto costaría el aeropuerto de Texcoco y cuánto costó el de Santa Lucía?

VUELAN FELIPE ÁNGELES, AMLO Y LA 4T

Después, en mayo del 2021, la misma ASF corrigió sus propios números y coincidió con el lopezobradorismo al señalar que la cancelación de Texcoco tenía un castigo de 113 mil millones de pesos: Cancelación del NAICM costó 113,327.7 millones de pesos: ASF

Así que, si al costo de 80 mil mdp el AIFA se le suma el de no conclusión del proyecto Texcoco, la inversión total erogada para echar a andar el aeropuerto Felipe Ángeles fue de 193 mil millones de pesos, aproximadamente, una cifra todavía bastante menor a los 285 mil mdp que, en su momento, planearon utilizar Peña Nieto y su banda.

Este contexto deja claro que – al menos en lo referente a la construcción del aeropuerto que tanto necesitaban la Ciudad de México y el país desde hace años- Andrés Manuel López Obrador, el Felipe Ángeles y la misma 4T están volando, mientras que Peña Nieto, Texcoco, PRIAN y demás se desplomaron en el 2018 y no parecen levantar en el corto plazo: Inician las operaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en EdoMéx