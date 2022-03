¡Club Querétaro podría irse a Culiacán! Gobernador de Sinaloa confirma contactos

Medio Tiempo

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que ya le buscaron de Grupo Caliente para proponerle llevar la franquicia de Gallos Blancos a Culiacán.

Querétaro podría vivir sus últimos meses con futbol de Primera División. Luego de la desafortunada gresca violenta entre aficionados queretanos y del Atlas, una de las sanciones impuestas al club es que jugarán un año a puerta cerrada y la franquicia debe ser vendida por Grupo Caliente, y es ahí donde Culiacán, Sinaloa, aparece en escena como posible nueva sede.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció públicamente este lunes en rueda de prensa que ya fue contactado por los actuales propietarios de los Gallos Blancos (que también poseen a los Xolos de Tijuana) para mudar la franquicia a Culiacán, algo que para nada descartó e incluso admitió que le gusta la idea de tener futbol de Primera en la entidad.

“De manera muy transparente yo lo apoyaría. De hecho ya me buscaron (Grupo Caliente) porque si es traer un espectáculo para los culichis se los traigo, me gusta el futbol transparente. En primera que quieran venir y no porque allá (Querétaro) no los quieren un año, la segunda es saber en qué condiciones podemos recibirlos”, expresó.

El gobernador de Sinaloa, @rochamoya_ confirmó que Grupo Caliente lo contactó para buscar llevar la franquicia de @Club_Queretaro a CULIACÁN. Esta semana se reunirá con Caliente. pic.twitter.com/JLfgYr7KM8 — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) March 14, 2022

Culiacán tiene historia en el Máximo Circuito de nuestro balompié con los Dorados de Sinaloa, en donde militó como futbolista el hoy reconocido entrenador español, Pep Guardiola, además de otras estrellas del fútbol como Cuauhtémoc Blanco y Washington Sebastián “Loco” Abreu. Actualmente, la franquicia culichi esta en la Liga de Expansión.

Al momento van 22 detenidos por pelea La mañana del sábado, la Fiscalía General del estado de Querétaro dio a conocer que fueron detenidas otras cinco personas que presuntamente estuvieron involucradas en los lamentables hechos de violencia que se registraron el sábado pasado en el Estadio La Corregidora.

“En las últimas horas, se suman 5 personas detenidas, 3 de ellas por cumplimiento a mandatos judiciales, una más que se entregó el viernes por la tarde ante la Policía de Investigación del Delito y otra, que fue asegurada por su posible relación en los hechos; en total hay 22 detenciones. La situación jurídica de las personas antes mencionadas, se resolverá en las próximas horas”, informó la dependencia.