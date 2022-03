Tensión en Ucrania aumenta valor de acciones de armerías demandadas por México

MILENIO

Las acciones de dos fabricantes de armas demandados por la cancillería mexicana se incrementaron desde que empezó el conflicto entre Rusia y Ucrania.

De acuerdo con la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE), los valores de Smith and Wesson aumentaron 12.5 por ciento, mientras que Sturm, Ruger and Company se ha beneficiado con un incremento de 15 por ciento.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acusa a estas poderosas armerías de fabricar armamento que es utilizado por los cárteles mexicanos para delinquir. Actualmente enfrentan una demanda civil en una corte de Massachussets.

Los fabricantes de armas también lidian con otras 16 demandas interpuestas por familiares de víctimas, condados y ex empleados que los responsabilizan de tiroteos, promoción engañosa y negligencia en la venta de sus productos.

Sin embargo, las tensiones geopolíticas entre Rusia y Ucrania, y la necesidad de equiparse de armamento, empujaron al alza las acciones de estas dos empresas.

El repunte en la bolsa de Wall Street va de la mano del anuncio del 24 de febrero de este año, cuando el presidente ruso Vladímir Putin dio a conocer una operación especial para desmilitarizar Ucrania y así atajar lo que consideró “una amenaza para su soberanía”.

El repunte

En noviembre del año pasado la empresa Smith and Wesson reconoció que la maraña de litigios que enfrentaba en cortes estadunidenses, incluida la demanda que interpuso el gobierno mexicano, ponía en riesgo su negocio, al menos esto dijo la empresa en un reporte enviado a sus accionistas y a la Comisión de Valores.

“Un resultado desfavorable o un litigio prolongado podrían dañar nuestro negocio. Los litigios de esta naturaleza también son costosos, requieren mucho tiempo y desvían el tiempo y la atención de nuestra gerencia”, admitió la armería a finales del 2021.

Sin embargo, la armería ha tenido un repunte desde que inició el conflicto bélico. El 22 de febrero cotizaba en 16 dólares en la bolsa de Wall Street. El panorama cambió tras el mensaje del 2 de marzo, cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a través de los medios de comunicación a Moscú y advirtió que se equivocaron con su invasión.

“Calculó muy mal. Pensó que podía entrar en Ucrania y el mundo se derrumbaría. En cambio se encontró con un muro de fuerza que nunca imaginó”, dijo.

Para esa primera quincena, la armería alcanzó su máximo en 18 dólares, un aumento del 12.5 por ciento con respecto a la semana previa al anuncio de guerra.

Sturm and Ruger

La otra armería beneficiada fue Sturm, Ruger and Company, fabricante de las populares armas de bolsillo Ruger y la cual también enfrenta la demanda del gobierno mexicano en la Corte de Estados Unidos.

Para el 22 de febrero cotizaba en 64 dólares en la bolsa. Tras el anunció de Estados Unidos de que respaldaría a Ucrania, para el 2 de marzo sus acciones se dispararon hasta los 74 dólares, lo que representó un aumento del 15 por ciento.

Actualmente, además de la demanda mexicana, esta empresa enfrenta el litigio que empezó la ciudad de Gary, en Ohio, por negligencia en el diseño de productos, alteración del orden público, distribución y comercialización, negligencia y publicidad engañosa.

Mientras las tensiones entre Rusia y Ucrania parecen no tener solución inmediata y las empresas armamentistas reportan alzas en el precio de sus acciones en el mercado, la demanda que interpuso la SRE continúa y el próximo 14 de marzo habrá nueva resolución.

Luego que el gobierno mexicano presentara un recurso llamado amicus curiae, opiniones emitidas por terceros que respaldan a los demandantes en un proceso judicial, el juez de Massachusetts aceptó que las armerías demandadas continúen su defensa en bloque.

Además, les otorgó una prórroga hasta este 14 de marzo para que desestimen el recurso presentado por México y se defiendan de las acusaciones que hoy pesan en su contra. Este día se espera que interponga un documento donde argumenten por qué no son responsables de comercio negligente.