Alertan sobre apagón en la planta nuclear de Chernóbil; Ucrania advierte riesgo de radiaciones

ARISTEGUI NOTICIAS

El gobierno ucraniano advirtió que si se produjera una descarga nuclear, el viento podría transferir la nube radiactiva a otras regiones de Ucrania, Bielorrusia, Rusia y Europa.

La compañía nuclear ucraniana Energoatom advirtió este miércoles que sustancias radiactivas podrían escapar de la planta de energía nuclear de Chernóbil, ocupada por el ejército ruso, debido al apagón registrado hoy.

Lo anterior, porque la electricidad es necesaria para el enfriamiento del combustible nuclear. Esto, dado que 20 mil conjuntos de combustible agotados se almacenan en la instalación y requieren refrigeración constante, lo que es imposible sin electricidad.

Los Servicios de Comunicación de Ucrania señalaron que “debido a las acciones militares de los ocupantes rusos, la planta de energía nuclear en Chernobyl fue completamente desconectada de la red eléctrica. La central nuclear no tiene suministro eléctrico. Las acciones militares están en curso, por lo que no hay posibilidad de restablecer las líneas”.

Aseguraron que la línea de alta tensión de Kiev está actualmente desconectada “debido a los daños causados por los ocupantes” rusos.

“Como resultado, la estación de Chernobyl y todas las instalaciones nucleares en la Zona de Exclusión están sin electricidad”, mencionó.

“En la instalación de almacenamiento de combustible nuclear gastado-1 se almacenan alrededor de 20 mil conjuntos de combustible gastado. Necesitan refrigeración constante. Lo cual es posible solo si hay electricidad. Si no está allí, las bombas no se enfriarán. Como resultado, aumentará la temperatura en las piscinas de retención”, aseguró.

“Después de que ocurra la evaporación, eso conducirá a la descarga nuclear. El viento puede transferir la nube radiactiva a otras regiones de Ucrania, Bielorrusia, Rusia y Europa. Además, no hay ventilación dentro de la instalación. Todo el personal allí recibirá una dosis peligrosa de radiación”.

“El sistema de extinción de incendios tampoco funciona, y esto es un gran riesgo de incendio causado por los bombardeos. La lucha continúa por lo que es imposible realizar reparaciones y restaurar la energía”, finalizó en un mensaje mediante Twitter.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleba, pidió a la comunidad internacional “que exija urgentemente a Rusia que cese el fuego y permita que las unidades de reparación restablezcan el suministro de energía”.

“Los generadores diésel de reserva tienen una capacidad de 48 horas para alimentar la central nuclear de Chernóbil. Después de eso, los sistemas de enfriamiento de la instalación de almacenamiento de combustible nuclear gastado se detendrán, lo que hará que las fugas de radiación sean inminentes. La guerra bárbara de Putin pone en peligro a toda Europa. ¡Debe detenerlo de inmediato!”, señaló el funcionario en Twitter.

The only electrical grid supplying the Chornobyl NPP and all its nuclear facilities occupied by Russian army is damaged. CNPP lost all electric supply. I call on the international community to urgently demand Russia to cease fire and allow repair units to restore power supply 1/2

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022