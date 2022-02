Ximena Sariñana le canta al amor junto con Ricky Martin

MILENIO

Con su más reciente material discográfico en mente, Amor adolescente, Ximena Sariñana volvió a recurrir a su yo juvenil para inspiración y preparó una reinterpretación de “Te extraño, te olvido, te amo”, éxito del álbum A Medio Vivir de Ricky Martín, una de las canciones que marcó su juventud y, por ende, su esencia como artista.

“Para mí lo más importante es que haga sentido conmigo y con quien soy, por eso escogí a Ricky Martin y una canción de ese disco en particular; es muy genuina mi admiración por él, mi conexión con el disco y con Ricky como artista”, detalló la cantautora en entrevista con M2.

“Como compositora, cuando tienes la posibilidad de entender una canción, coverearla, hacerla tuya y conocer cada estructura, frase y armonía, aprendes un montón y, además, es una grandísima canción pop. Es de esas que funcionan en su estado más natural”.

Ximena dio un adelanto de lo que será su versión de la enigmática canción en un íntimo showcase que ofreció el pasado jueves 3 de febrero en el Frontón México.

En esa presentación habló de la importancia que canciones como “Te extraño, te olvido, te amo” tuvieron en su adolescencia y aplaudió el trabajo de Ricky Martin como uno de los exponentes latinos más importantes de la historia.

Su versión se estrenó en el marco del Día de San Valentín y la presentará en su concierto en el Teatro Metropólitan el próximo 19 de febrero.

Ximena resaltó las satisfacciones que este tema le ofreció al momento de trabajar en ella: “Es una gozada producir una canción que conoces tan bien, tan bien hecha y con la que tienes una relación tan íntima, es perfecta, es una gran canción pop. Es delicioso producir algo así porque puedes jugar, puedes ponerte tan raro como quieras y aún así la canción va a ser ese norte que necesitas”.

Su relación con el amor

“Yo no soy grinch, a mí me encanta celebrar. Cualquier excusa que hay para celebrar algo o a alguien, lo que sea, la tomo. Soy la perfecta víctima del marketing”, declaró Sariñana, aunque acepta que no tiene grandes anécdotas relacionadas con el recién celebrado San Valentín, se entusiasma por aquellos que disfrutan de ella y que toman la oportunidad para celebrarse.

“A pesar de que no tengo grandes historias del 14 de febrero, me acuerdo que en mi escuela había un mensajero que llegaba al salón con flores y uno esperaba que te tocaran rosas, era lo más padre. Soñabas que llegara la rosa del chico que te gustaba o la rosa anónima, que era la emoción máxima. De los recuerdos más bonitos que tengo es cuando me llegó una rosa de mi hermanito, que era el que menos hacía ese tipo de cosas. Él no era particularmente cariñoso y que haya decidido mandarme una rosa, que además decía: ‘Eres la mejor hermana del mundo’ fue la cosa más tierna. Lo recuerdo con mucha ternura y muchísimo amor”, contó la intérprete.

CLAVES

El origen

“Cuando me buscaron de Amazon Original para hacer un cover para el Día del Amor y ‘Te extraño, te olvido, te amo’ es un tributo al amor”.

Próximo tour

Ximena anunció que durante su concierto en el Teatro Metropólitan anunciará las siguientes fechas de su gira por el país.

En taquilla

Los accesos para la presentación del próximo 19 de febrero pueden adquirirse a través del portal en línea de Ticketmaster.