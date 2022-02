Estudiante UDLAP, partícipe en conmemoración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia

Staff / IMR

“El impulso a la educación, movimientos feministas y todo lo que ha pasado para que la mujer pueda acceder a la educación y no sea ni marginada ni discriminada, han ayudado a aumentar la participación de la mujer en la educación”: María Fernanda García.

Cholula, Puebla; a 11 de febrero de 2022.- María Fernanda García Jiménez, estudiante de la Universidad de las Américas Puebla, fue invitada a participar en el panel Embajadoras de la Ciencia y la Tecnología, evento organizado por la Dirección Institucional de Igualdad de Género DIIGE BUAP, con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que se celebra el 11 de febrero con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, además de lograr la igualdad de género y su empoderamiento.

“En este panel participarán cuatro mujeres sorprendentes que nos van a hablar sobre su trayectoria estudiantil. Ellas nos contarán cómo han llegado hasta aquí, ya que sin lugar a duda llegar hasta donde han llegado ha implicado un gran esfuerzo, pero también ha habido un contexto favorable que las ha apoyado; también nos platicarán cómo ha vivido cada una de ellas este proceso de formación educativa”, comentó al dar la bienvenida, la Dra. Yadira Navarro Rangel, moderadora del panel, actual directora general de Estudios de Posgrados en la VIEP BUAP y también egresada UDLAP.

En su participación, María Fernanda García Jiménez, estudiante de sexto semestre de la Licenciatura en Actuaría de la UDLAP, comentó que la familia es un elemento fundamental para lograr las metas personales y profesionales; “mi familia me impulso a no desistir y terminar lo que ya había empezado, también me inculcaron disciplina e independencia, elementos que me han ayudado a salir adelante en situaciones desde las más simples hasta las más complicadas”. Ante el cuestionamiento de las barreras que han enfrentado al trabajar o estudiar en espacios masculinizados, María Fernanda dijo que esto es más que nada algo cultural, algo que ya viene desde hace muchos años, porque antes la mujer era ama de casa y no había muchas oportunidades para que ellas estudiaran. Asimismo, en este contexto del acceso a la educación superior, la estudiante UDLAP mencionó que el tener profesionistas en casa impulsa y motiva a también querer tenerlo. “Mis papás nos han marcado mucho la importancia de estudiar y prepararse, así como el de elegir estudiar algo que realmente te apasione”, compartió.

Otra cosa que destacó la estudiante de la Licenciatura en Actuaría de la Universidad de las Américas Puebla es que de acuerdo al entorno donde se desarrolla como estudiante, el porcentaje de mujeres que estudian una ingeniería ha aumentado. “En 2018 el director de Actuaría de la UDLAP comentó que estaba muy sorprendido y le daba gusto ver que el porcentaje de mujeres en la licenciatura estaba empezando a superar el 50%; y de ese tiempo hacia acá me he dado cuenta de que, al menos en mi carrera, si hay una gran cantidad de mujeres, lo que es grato y bonito. Creo que esto se ha dado gracias al impulso que se les ha dado a la educación de las mujeres, a los movimientos feministas y a lo que ha pasado estos últimos años para que la mujer pueda acceder a la educación y no sea ni marginada ni discriminada”.

Cabe comentar que en el panel Embajadoras de la Ciencia y la Tecnología también participaron Daniela Hernández y Hernández, estudiante del ITESM Puebla; así como Mariana Belén Flores Arriaga y Victoria Cruz Romano, estudiantes de la BUAP.