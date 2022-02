EEUU tiene la inflación más alta en los últimos 40 años: Peter Stephens Investigador egresado de Harvard, Maine dictó conferencia magistral en la ELDP

Staff/Rossi

Con el título “Infltation & Financial crisis” el doctor Peter Stephens de las Universidades de Harvard, Maine, Manitoba, The College of New Jersey y Rutgers University; impartió una conferencia en línea para la comunidad académica y estudiantil de la Escuela Libre de Derecho de Puebla.

La política económica de la administración estadounidense de Biden, la cual está centrada en la oferta podría llevar a una economía de largo plazo con altos índices inflacionarios puesto que está centrada en inversiones en capital humano, infraestructura económica pública, investigación y desarrollo e inversiones en un medio ambiente sustentable.

El académico estadounidense explicó que la política económica de Joe Biden quiere mejorar la productividad mediante la inversión en avances tecnológicos que puedan dispararla. Sin embargo, esto exacerba en lugar de mitigar la desigualdad ya que no todos los sectores se benefician de la mejora tecnológica.

Advirtió también que la intención del mandatario del país vecino del norte de invertir en tecnología verde, infraestructura nueva de tecnología renovable y cambiar la carga de impuestos regresándola a las corporaciones puede ser en teoría correcta, pero en la práctica no sería así.

Pues la oficina de presupuestos de los Estados Unidos estima que esto costaría 5 trillones de dólares, una cantidad que haría que el gasto masivo deficitario tenga un impacto inflacionario por lo que podría generar inflación y crisis pues actualmente el índice inflacionario es alto con un 7.3% en bienes y servicios, el más alto en cuatro décadas en el país del norte.

Lo que quiere hacer es revertir el mercado laboral el cual está sin moverse ya que el número de personas que han entrado al mercado laboral, cambiar la carga de impuestos regresándola a las corporaciones y expandir el ingreso nacional, tendría el mayor problema en la cantidad que el Estado tendría que invertir, sobre todo en temas de energía renovable.

Lo anterior como parte del webinar que el ciudadano americano e investigador impartió para la comunidad libre de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, explicando los modelos económicos centrados uno en la oferta y el otro en la demanda y contrastar ambos enfoques con los tiempos actuales.

Este tipo de actividades internacionales, señaló el Director General de la Institución, Roberto Mendoza Zárate, cumplen el objetivo planteado por el Presidente Ejecutivo de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, Gerardo Tejeda Foncerrada de brindar educación de vanguardia a las y los estudiantes.