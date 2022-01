Por Mino D’Blanc

“Ur just horny” es el nuevo sencillo de Gayle, que ya se encuentra en plataformas digitales y su video oficial en YouTube.

La canción fue producida por Daylight (gnash, Shawn Mendes) y Pete Nappi (Thirty Seconds To Mars, Madison Beer, Shinedown) y compuesta por Gayle en coautoría con Daniel Kyriakides (Sylvan Esso, K. Flay) y Sara Davis.

Gayle comentó sobre “Ur just horny”: “es sobre el momento que crucé la línea en una amistad que pensé que era platónica durante años”, a lo que agregó: “después de cruzar la línea, noté que comenzaron a tratarme de manera diferente: no eran tan amables ni extrovertidos y, sinceramente, ya no podía reconocerlos. Comencé a atraparlos en pequeñas mentiras y mi mente no pudo evitar preguntarse sobre qué más me habían mentido antes. Escribir “Ur just horny” para mí fue darme cuenta de que no querían ser mis amigos, solo querían meterse en mis pantalones, y eso dolía. Es difícil separar los sentimientos platónicos, románticos y sexuales, y a veces, en las amistades, las líneas pueden volverse borrosas”.

Gayle anunció hace unos días su primera serie de conciertos, con shows íntimos programados en el mes de marzo para su natal Nashville el miércoles, Los Ángeles el lunes 14 y en Nueva York el martes 22. Para información visitar su sitio oficial que es www.gayleofficial.com

Junto con las fechas de su propia gira principal, Gayle acaba de ser anunciada como apoyo para la próxima gira de AJR.