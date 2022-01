Tsunami golpeó a Tonga tras violenta erupción volcánica en el Pacífico

Aristegui Noticias

Videos en redes sociales muestran calles y edificios inundados en la isla principal de la nación del Pacífico tras la última erupción de Hunga Tonga-Hunga Ha’apai.

Decenas de personas de la isla principal de Tonga, Tongatapu, se vieron obligadas a huir de sus hogares este sábado cuando grandes olas golpearon las calles, edificios y casas, luego de la explosión de un enorme volcán submarino.

El volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai, ubicado a unos 65 kilómetros (40 millas) al norte de la capital de Tonga, Nuku’alofa, entró en erupción, lo que provocó una advertencia de tsunami para varios países insulares del Pacífico Sur.

La erupción del Hunga Tonga-Hunga Ha’apai ocurrió a las 0410 GMT y provocó un tsunami de 1,2 metros, dijo la Oficina de Meteorología de Australia.

Breaking: A tsunami warning is in effect for the island of Tonga after a volcanic eruption. A video shows a possible tsunami wave hitting the island. pic.twitter.com/rCarK7ShD8 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 15, 2022

Los medidores observaron olas de tsunami de 83 centímetros en la capital de Tonga, Nukualofa, y olas de 60 centímetros en Pago Pago, la capital de Samoa Americana, dijo el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico.

Según los informes, las comunicaciones y la energía se cortaron en la isla principal de Tonga, y el gobierno llamó a las reservas militares para ayudar con la respuesta al desastre.

Islands Business informó que un convoy de policías y tropas militares evacuó al rey Tupou VI de su palacio cerca de la costa, y el sitio de noticias local Kaniva Tonga informó de largas filas de tráfico mientras miles de personas intentaban llegar a terrenos más altos en la isla principal.

Fiji emitió una advertencia de tsunami, instando a los residentes a evitar las costas “debido a las fuertes corrientes y las olas peligrosas”.

Tonga’s Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn — US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022

Jese Tuisinu, un reportero de televisión de Fiji One, publicó un video en Twitter que muestra grandes olas llegando a la costa, con personas tratando de huir del agua que se aproxima a sus automóviles.

“Está literalmente oscuro en partes de Tonga y la gente se apresura a ponerse a salvo después de la erupción”, dijo.

Tsunami videos out of Tonga 🇹🇴 this afternoon following the Volcano Eruption. pic.twitter.com/JTIcEdbpGe — Jese Tuisinu (@JTuisinu) January 15, 2022

La agencia de gestión de emergencias de Nueva Zelanda emitió un aviso sobre la actividad de tsunamis en sus costas norte y este y se espera que las áreas experimenten corrientes fuertes e inusuales, y oleadas impredecibles en la costa.

Medidores con sede en Estados Unidos cancelaron las advertencias para el territorio estadounidense de Samoa Estadounidense y Hawái, pero dijo que el tsunami seguía siendo una amenaza para partes del Pacífico más cercanas al volcán.

El viernes, el volcán envió cenizas, vapor y gas hasta 20 kilómetros en el aire, dijo el Servicio Geológico de Tonga en una publicación de Facebook. Tiene un radio de 260 kilómetros.