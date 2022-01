Gobernador Barbosa confirma detención del “Fede” en Puerto Escondido, Oaxaca

Era protegido por policías y gobiernos municipales, acusó Miguel Barbosa Huerta

RDS/Staff

El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó que en Puerto Escondido, Oaxaca, fue capturado el supuesto delincuente conocido como “El Fede”, acusado de intento de asesinato, entre otras denuncias que pesan en su contra.

Explicó que las fiscalías de Puebla y Oaxaca detuvieron al “Fede” por dos órdenes de aprehensión y añadió que se trata de un líder de comerciantes presuntamente vinculado con actividades delictivas, protegido por autoridades policiacas municipales en el pasador reciente.

“Estamos limpiando Puebla y ese señor deberá probar su inocencia”, reiteró el titular del Ejecutivo estatal.

CASO TAMARIZ Y MAURER

En la rueda de prensa de este jueves Miguel Barbosa también habló del caso de la empresa lechera Tamariz y su propietario, el ex diputado local y ex dueño del Puebla FC, Emilio Maurer Espinosa. Al respecto, explicó que se trata de un litigio entre particulares por unos terrenos en Ciudad Audi, que en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas le expropiaron para dárselos no solamente a la armadora alemana, sino también a un negocio propiedad de familiares del ex gobernador muerto en el helicopterazo del 2018.

Abundó que la familia Maurer se amparó contra dichas expropiaciones y ganó los procesos legales; sin embargo, sufrió la persecución del morenovallismo (aunque Barbosa Huerta se cuidó de no mencionar el nombre del ex mandatario) y fue obligado a cederle 42 hectáreas a una sociedad de crédito supuestamente perteneciente a parientes del ex titular del Ejecutivo estatal.

En ese sentido, Barbosa Huerta recordó que se trata de un asunto entre particulares, pero añadió conocer el tema y reprochó a la cúpula empresarial, en especial a la Coparmex (“la derecha de la derecha”, la llamó el gobernador) por quedarse callada ante las infamias de administraciones estatales pasadas.