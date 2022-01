Dan a conocer películas y jurados de la 12ª edición de “My French Film Festival”

Por Mino D’Blanc

En la Casa de Francia en la Ciudad de México se dio a conocer los pormenores de la décima segunda edición de “My French Film Festival”, que permitirá a todo el público del mundo y especialmente el de México compartir su amor por el cine francés y disfrutarlo en línea.

Cabe mencionar que las películas seleccionadas están subtituladas en español.

La selección de este año 2022 se basa en temas representativos de la diversidad y la vitalidad del cine francófono, ya que el objetivo es dar a conocer las nuevas generaciones de cineastas.

Los 27 títulos que comprenden la selección de películas para México se podrán disfrutar en una variedad de plataformas para que el público mexicano goce de las películas galas desde la comunidad de su hogar, como en myfrenchfilmfestival.com, YouTube, Dailymotion, Apple TV, Cinépolis Klic, Filminlatino, Mubi y en moreliafilmfest.com a partir de este viernes 14 de enero y hasta el lunes 14 de febrero de manera gratuita.

Cabe mencionar que, aparte del premio del jurado internacional, el público podrá votar por su película favorita.

Diversos géneros conforman la selección. Estas son las cintas disponibles y las categorías son las siguientes:

1.- “French & Furious” / “Francés y Furioso”: una selección de películas que dinamiza el joven cine de autor.

-“Un pays qui se tient sage” / “Monopolio de la violencia” de David Dufresne – Quincena de Realizadores -2020. Largometraje.

-“Les Démons de Dorothy” / “Los Demonios de Dorothy” de Alexis Langlois – Locarno – 2021. Cortometraje.

-“Horacio” / “Horacio” de Caroline Cherrier – Annecy – 2021. Cortometraje.

-“Loves hurt” / “El amor duele” de Elsa Rysto – Clermont-Ferrand – 2021. Cortometraje.

-“Intrépide Jeunesse” / “Juventud Audaz”: encrucijada sobre la energía incondicional de la juventud”

-“À l’abordage” / “Todas las manos en el mazo” de Guillaume Brac – Berlinale – 2020. Largometraje.

-“Indes Galantes” / “Las Indias Galantes” de Philippe Béziat. Largometraje.

-“À l’ancienne” / “Como antes” de Yasmine Bahechar, en colaboración con SWISS FILMS. Cortometraje.

-“Haut les cœurs” / “El amor cortés” de Adrian Moyse Dullin – Cannes – 2021. Cortometraje.

-“Identités bouleversées” / “Identidades problemáticas”: cuando la búsqueda de sentido comienza con la búsqueda de uno mismo

-“Playlist” / “Lista de reproducción” de Nine Antico. Largometraje.

-“Une vie démente” / “Loca por la vida” de Raphaël Balboni y Ann Sirot, en colaboración con Wallonie-Bruxelles Images (WBI). Largometraje.

-Les Vilains Petit Canards” / “Los patitos feos” de Anton Balekdjian. Cortometraje.

-“Cinéma du désir” / “Un ciné de deseo”: ofrece un panorama del despertar al amor, el deseo y la sensualidad

-“Cigare au miel” / “Cigarro de miel” de Kamir Aïnouz – Giornate degli Autori (Venecia) – 2020. Largometraje.

-“Le Milieu de l’horizon” / “El horizonte de Delphine Lehericey” – San Sebastián – 2019, en colaboración con SWISS FILMS. Largometraje.

-“Hold Me Tight” / “Abrázame Fuerte” de Léoluna Robert-Tourneur, en colaboración con Wallonie-Bruxelles Images (WBI). Cortometraje.

-“Lune” / “Luna” de Zoé Pelchat, en colaboración con Telefilm Canadá. Cortometraje.

-“Histoires de la nuit” / “Historias de la noche”: se centra en lo que ocurre desde el atardecer hasta el amanecer.

-“Médecin de nuit” / “Médico de noche” de Elie Wajeman – Cannes – 2020. Largometraje.

-“Dustin” / “Dustin” de Naïla Guiguet – Toronto – 2020. Cortometraje.

-“Malabar” / “Malabar” de Maximilian Badier-Rosenthal – Clermont-Ferrand – 2021. Cortometraje.

-“Ourse” / “Osa” de Nicolas Birkenstock – Clermont-Ferrand – 2021. Cortometraje.

2.- En el tiempo o en el espacio, el viaje será una oportunidad para descubrir nuevos horizontes:

-“Calamity” / “Calamidad” de Rémi Chayé – Annecy – 2020. Cortometraje.

-“Sous le ciel d´Alice” / “Bajo los cielos del Líbano” de Chloé Mazlo – Cannes – 2020. Largometraje

-“Erratum” / “Errata” de Giulio Callegari. Cortometraje.

-“Omnibus” / “Omnibus” de Sam Karmann – Cannes – 1992 (cortometraje)

3.- Este año, el rincón de los niños (sección infantil) reúne cuatro cortometrajes de animación para jóvenes y sin palabras, realizados por jóvenes y muy prometedores cineastas recién egresados de la escuela.

-“Astralium” / “Astralium” de Lucie Andouche. Cortometraje.

-“Mido et les instrumeaux” / “Mido y los instrumales” de Roman Guillanton. Cortometraje.

-“Œil pour œil” / “Ojo por ojo” de Thomas Boileau, Alan Guimont, Robin Courtoise, Mathieu Lecroq, Malcolm Hunt y François Briantais. Cortometraje.

-“Trésor” / “Tesoro” de Alexandre Manzanares, Guillaume Cosenza, Philipp Merten y Silvan Moutte-Roulet. Cortometraje.

El Jurado Internacional 2022 :

-Michelle Couttolenc: Apasionada del sonido y del cine desde los 14 años, Michelle Couttolenc es mezcladora de sonido. Estudió sonido en Francia, especializándose en la mezcla de sonido, con el objetivo de poder intensificar la emoción del espectador. Su carrera incluye más de 100 películas, entre ellas: El laberinto del fauno, Güeros, Luz silenciosa, Je ne suis plus là. Ha ganado 6 veces el Premio Mexicano al Mejor Sonido, y en abril de 2021 ganó el Oscar®, el BAFTA, el CAS y el AMPS por la película Sound of Metal. Cuando no está en la sala de mezclas, Michelle disfruta pasando tiempo con su familia y comiendo postres.

-Joachim Lafosse: Joachim Lafosse nació en 1975 en Bruselas. Tras graduarse en el IAD, dirigió su primer largometraje, Folie Privée (en competición en Locarno) en 2003. En 2006, dirigió Ça rend heureux(en competición en Locarno) y Nue propriété con Isabelle Huppert (en competición en Venecia). En 2007, dirigió Elève Libre (Quincena de Realizadores). La reputación de Joachim Lafosse crece de película en película, como demuestra el renombre nacional e internacional de À perdre la raison (presentada en Un certain regard y ganadora del premio de interpretación para Émilie Dequenne). En 2015, dirigió Les Chevaliers blancs con Vincent Lindon, Valérie Donzelli, Louise Bourgoin, Reda Kateb, presentada en Toronto – 2015 (Premio al mejor director). L’Économie du couple (Quinzaine des Réalisateurs), con Bérénice Bejo y Cédric Kahn, fue muy bien recibida por la crítica y el público. En 2018, dirigió a Virginie Efira y Kacey Mottet Klein en Continuer, presentada en el Festival de Venecia. En 2021, Les Intranquillescon Leïla Bekhti y Damien Bonnard estuvo en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

-Filippo Meneghetti: Originario de Padua (Italia), la primera experiencia de Filippo Meneghetti fue trabajar en el circuito de cine independiente de Nueva York. Tras estudiar cine y antropología en Roma, trabajó como primer asistente. Luego pasó a la dirección con los cortometrajes Undici (codirigido con Piero Tomaselli), L’intruso y La bête, seleccionados y premiados en decenas de festivales internacionales. En 2019, dirigió su primer largometraje, Two, que tras su estreno en el TIFF, se hizo notar en más de ochenta festivales de todo el mundo y se vendió en treinta países. Deux recibió más de veinticinco premios en Francia y a nivel internacional, entre ellos el César a la mejor ópera prima y dos premios Lumière (mejor ópera prima y mejor actriz). La película fue nominada en los Globos de Oro a la mejor película extranjera y fue elegida por Francia como candidata a los Oscar de 2021. Desde 2013, Filippo vive y trabaja en Francia.

-Santiago Mitre: Santiago Mitre nació en Buenos Aires en 1980. Tras estudiar cine, comenzó su carrera como director en 2004, como co-guionista y co-director. En 2011, dirigió su primer largometraje El Estudiante, que obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Locarno. Su segundo largometraje, Paulina, fue seleccionado para la Semana de la Crítica de Cannes, donde obtuvo el Gran Premio y el Premio FIPRESCI. El Presidente (La Cordillera), su tercer largometraje, fue presentado en la sección Un Certain Regard en 2017, y fue un éxito de taquilla en Argentina. En 2021, rueda su primera película no argentina, Petite fleur, en varias localizaciones de Francia, con un reparto que mezcla actores argentinos y franceses. Actualmente se encuentra en fase de postproducción de 1985, Argentina, una película histórica sobre el mayor juicio de la historia argentina, protagonizada por Ricardo Darín, y producida por Amazon Studio.

-Daphne Patakia: es una actriz belga-griega. Creció en Bruselas (Bélgica) y estudió interpretación en el Teatro Nacional de Grecia en Atenas, donde se graduó en 2013. Luego actuó en varias películas griegas y fue galardonado con el Shooting Stars en la Berlinale de Berlinale en 2016. Al año siguiente, interpretó el papel principal en la película de Tony Gatlif Djam, presentada en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Cannes. En 2018, protagonizó para Yorgos Lanthimos el cortometraje Nimicjunto a Matt Dillon. Un año después, actuó en la serie OVNI(s) con Melvil Poupaud. En 2021, Daphne Patakia participa en la competición del Festival de Cannes con Benedetta de Paul Verhoeven junto a Virginie Efira.

El Jurado Internacional de Prensa 2022:

-Carlos Helí De Almeida, Brasil: crítico de cine

-Jason Salomons, Reino Unido: Totally Wired, BBC News, “¿Has visto alguna buena película últimamente?”.

-Alejandra Trelles, Uruguay: La Diaria

-Dzevdet Tuzlic, Bosnia-Herzegovina: BHT 1

-Fiona Williams, Australia: SBS Movies