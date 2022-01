Muy contagiosa y virulenta, pero aparentemente menos dañina la cepa Ómicron, alertó el epidemiólogo Maximino Nava

Debate

Por Roberto Desachy Severino

A escasos dos meses de conocerse la cepa Ómicron como una variante más del Covid19, lo que comienza a saberse es que actúa de manera muy contagiosa y virulenta, aunque –aparentemente- menos dañina que sus antecesoras, la alfa y Delta, de acuerdo a la forma en que atacó en África del sur y Europa, advirtió Maximino Nava, epidemiólogo de la BUAP.

En entrevista con Desde Puebla, Maximino Nava recordó que cuando se detectó la variante Ómicrón en África del sur se le calificó como de “preocupación” por ser una de las que más pueden impactar. Lo alarmante fue la cantidad de genes “espícula” que cambió, porque eso le permite entrar en el cuerpo humano y desarrollarse a gran velocidad, aunque también se deben tomar en cuenta factores sociales, como la infraestructura de salud y el porcentaje de vacunación.

En términos médicos se le llama patogenicidad al daño que dicho virus puede provocar y, al parecer, Ómicron es muy virulenta, se propaga de manera acelerada, pero con menores afectaciones a la gente: Ómicron puede ser menos grave pero no leve: OMS

En contraste, durante la 3ra ola Covid predominó la cepa Delta, que tuvo al mundo con zozobra por su falta de cambios, debido a que duró varios meses y generó mayores daños: Parte de Guerra Puebla lunes 12: La Secretaría de Salud confirma la tercera ola de contagios, llegada de la variable Delta y 9 defunciones más

ÓMICRÓN IMPACTARÁ MENOS QUE DELTA EN LOS HOSPITALES

En el caso de América latina y del Norte, sus porcentajes de vacunación se elevan de manera paulatina, lo que ayudará a que con la variante Ómicron no se saturen los hospitales, a diferencia de la 3ra ola, cuya cepa Delta sí provocó que los sanatorios de todo el mundo se llenaran de enfermos, recordó el epidemiólogo de la BUAP.

Incluso, Maximino Nava recordó que infectólogos reconocidos a nivel mundial han señalado que, quizás, a la humanidad le convenga que Ómicron desplace a las demás variables de Covid, para que predomine, puesto que su patogenicidad es menor. Sin embargo, nadie sabe si después de Ómicrón llegarán nuevas formas del virus que pueden ser más o menos agresivas: Covid-19: los CDC de EU declaran oficialmente a la Delta como una ‘variante de preocupación’

-¿Como médico y epidemiólogo, cómo califica usted el trabajo de Hugo López Gatell al frente de la crisis sanitaria?, se le preguntó

-Los secretarios de Salud siguen las recomendaciones de la OMS. (En el caso de López Gatell) mucha gente critica el trabajo y habla de muchísimas muertes, pero en términos epidemiológicos eso no es válido, se tienen que hacer tasas ajustadas y, si se toma en cuenta la cantidad de población del país, la cifra de fallecidos no es tan impactante.

“Al inicio de la pandemia se hablaba que 2 de cada 100 entrarían a las unidades de terapia intensiva y, de ellos, una buena cantidad se iba a morir, eso ya se había calculado. En términos de mi apreciación no puedo decir si ha sido trabajo malo o bueno, hay que esperar y realizar un análisis concienzudo para comparar entre los países”, destacó Maximino Nava: Hugo López Gatell…el pez muere por la boca.

Incluso, añadió que, en lo personal, sí avala la gestión del subsecretario federal de Salud, de quien dijo ha sido bien calificado en comparación con otros países. También calificó como positivos los desempeños de los gobiernos federal y estatales en el combate al Coronavirus.

MEXICANOS, UN PUEBLO DE OBESOS, DIABÉTICOS E HIPERTENSOS

Además de la actuación de las autoridades, otro análisis que deberá realizarse una vez que finalice la pandemia es el comportamiento y/o los hábitos de los mexicanos, porque la crisis sanitaria exhibió muchos problemas de salud autoprovocados o alentados por el mal comportamiento social.

En ese sentido, el epidemiólogo de la BUAP recordó que antes de la pandemia se tenía conocimiento de que somos uno de los países con más casos de obesidad, hipertensos, enfermos de cáncer, etc, lo que ratifica que los mexicanos somos uno de los pueblos con más comorbilidades asociadas al Covid.

Incluso, los pacientes mexicanos con morbilidades no son apegados a seguir recetas, dietas o tratamientos y, por lo mismo, para evaluar la actuación de López Gatell se tendrán que analizar todos estos afectos, aunque admitió que el presidente Andrés Manuel López Obrador debería acatar las recomendaciones de la OMS y usar cubreboca: AMLO rechaza vacunarse antes para no caer en influyentismo y usar cubrebocas porque “ya no contagia”

Maximino Nava destacó que, hasta donde se tiene conocimiento, todas las vacunas contra el virus sirven para enfrentar a las diferentes cepas (Ómicron, alfa, delta, etc) por la manera en que se preparan, además de que los diferentes sueros han probado su eficacia. Por lo mismo, la gente debe ponerse el suero que le designen.

FALTA DE RECURSOS FEDERALES, OBSTÁCULO PARA QUE IES HAGAN VACUNAS

Uno de los principales obstáculos para que macrouniversidades, como la UNAM, IPN o BUAP fabriquen sueros es la falta de recursos, porque las instalaciones de biomedicina son carísimas. Sin embargo, México tenía un laboratorio nacional de vacunas, que incluso se exportaban, hasta que “una mente brillante lo desmanteló, luego de que le vendieron la idea de que era más barato importarlas”.

En ese sentido, Maximino Nava destacó que tanto en la UNAM, IPN, BUAP y demás macrouniversidades públicas del país existen académicos, científicos, virólogos, expertos con la capacidad de elaborar vacunas, aunque la Instituciones de Educación Superior nunca se enfocaron en hacer sueros o medicinas.

Esperemos que con la amarga experiencia del Covid19 y al saber que es cuestión de tiempo para que nuevas pandemias azoten a la humanidad, los distintos niveles de gobierno y las propias IES retomen la elaboración de vacunas, finalizó el académico.