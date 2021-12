Papá de Halyna Hutchins acusa a Alec Baldwin de la muerte de su hija

Quién

Después de más de dos meses del accidente que le quito la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el rodaje de la película Rust después de que el actor Alec Baldwin le disparara, Anatoly Androsovych , papá de la víctima rompió el silencio. En entrevista para The Sun , el señor Androsovych dijo que Baldwin tuvo la culpa del accidente, además de exteriorizar confusión, pues existe información que ha sido revelada durante la investigación del hecho.

Cuestionando las afirmaciones de Baldwin respecto a que no disparó el arma durante el ensayo, el papá de Halyna declaró: No puedo entender el comportamiento de Alec. ¿Por qué eliminó sus tuits cuando quedó claro que el disparo ocurrió durante un ensayo? ¿Y por qué disparó durante los ensayos? El revólver es el tipo de arma que no dispara si no presionas el gatillo… Alec es parcialmente culpable de causar ese disparo. Para mí está claro que Baldwin apretó el gatillo, por lo que es difícil para mí entender cómo no se le puede responsabilizar en parte por la muerte de mi hija”. Posteriormente, el señor aludió a cómo se encuentra Andros, su nieto de nueve años después de la tragedia. “No sé si algún día se recuperará completamente. Está volviendo poco a poco a la vida normal, pero esto ha sido un gran shock para todos”, remarcó. Como se recordará, Alec Baldwin afirmó en una entrevista con George Stephanopoulos que no había apretado el gatillo del arma que le robó la vida a Hutchins, pero al difundirse sus declaraciones, el actor decidió borrar su cuenta de Twitter ante las críticas recibidas.

Cabe señalar que la investigación continúa y recientemente se informó que el Departamento de Policía procedió a confiscar el teléfono de Baldwin para obtener más datos sobre el tema. Aunque hasta el momento Alec Baldwin no ha declarado nada al respecto, hace unos días reapareció en redes sociales. El artista de 63 años envió un mensaje de Navidad agradeciendo a todas las personas que le mostraron su apoyo tras el lamentable incidente. “Feliz Navidad. Quería tomarme un momento para agradecer a todas las personas que me enviaron palabras tan amables, los mejores deseos, fuerza, esperanza, oraciones, pensamientos y mucho aliento”, dijo Baldwin. “Recibí cientos, cientos de correos electrónicos de amigos, familiares y colegas y personas de las que no había tenido noticias desde hace bastante tiempo para enviarme fuerzas, buenos deseos y demás. Estoy realmente agradecido con ellos”, añadió.