El actor Arap Bethke entre “Los 100 Latinos más influyentes con la acción climática 2021”

Por Mino D’Blanc

El reconocido actor keniano y criado en México Arap Bethke fue seleccionado entre “Los 100 Latinos más influyentes y comprometidos con la acción climática 2021”, por su compromiso con temas ecológicos y ambientales.

La lista elaborada por la ONG “Sachamama” en colaboración con otras organizaciones ambientales de carácter global, busca fortalecer el liderazgo de la comunidad latina en el movimiento climático e intensificar la acción colectiva para enfrentar el mayor desafío de nuestro tiempo, el cambio climático.

“Sachamama”, el nombre de la ONG que tiene su sede en el estado de Florida, Estados Unidos, es de la palabra que en Quechua significa “Madre Selva”.

Para Carlos Zegarra, quien es el director ejecutivo de “Sachamama”, esta iniciativa servirá como plataforma para ejercer presión global en compromisos de descarbonización, acuerdos de protección de la naturaleza y en alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

Además de Arap Bethke, en la lista figuran personalidades como el Papa Francisco, Antonio Guterres que es Secretario General de la ONU, Andrea Meza quien es la Ministra de Ambiente y Engergía de Costa Rica, los actores Gael García, Diego Luna, Eva Longoria, Penélope Cruz, los cantantes Fher Olvera (Maná), Carlos Vives, Shakira, Alejandro Sanz, así como Sebastián Navarro quien es el secretario general de ciudades capitales iberoamericanas frente al Cambio Climático, las ambientalistas Helena Gualinga, Nemonte Nenquimo y Máxima Acuña, el editor en jefe de Cambio 16 que es Jorge Neri, la periodista Vanesa Huac, Patricia Espinosa quien es responsable de la Convención de la ONU para el Cambio Climático, entre otros.

“La lista de “Los 100 latinos” está formada por personalidades notables y comprometidas cuyo trabajo es fundamental para ayudar a elevar la necesidad de una acción climática decisiva y que juntos llevan adelante un mensaje diverso y unido para tomar acción climática, en todos los sectores de la sociedad”, discernió Zegarra.

Otra de las pasiones de Arap Bethke además de la actuación, es ganarle la batalla a la crisis climática, motivo por el cual se unió a Greenpeace México como portavoz de la campaña “Consumo Responsable” que hace un llamado a adoptar un estilo de vida que proteja nuestro planeta. Ante ello, el actor comentó: “creo que una de las cosas más importantes es ser conscientes, darnos cuenta que todo lo que consumimos y desechamos se va a algún lugar de nuestro planeta”.

El artista también es vocero de la campaña “El océano: el gran proveedor” (“The Ocean: The Great Provider”) que es una iniciativa de la organización ambiental “Sachamama” y que destaca la necesidad de tomar medidas climáticas para garantizar que el océano pueda seguir siendo una fuente de vida y sustento para nuestro planeta y nuestras comunidades.

Además fue nombrado Embajador del Medio Ambiente en México por “The Climate Project México”, fundación de Al Gore. También es portavoz de “The Climate Reality Project” uniéndose al Premio Nobel y ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore en la octava edición del evento “24 Hours of Reality broadcast Protect Our Planet, Protect Ourselves” (“24 horas de realidad: proteja a nuestro planeta, protéjase a nosotros mismos”).