Oscar Wilde y los Serranos

Desde la Barrera

Alejandro Barrios

El gran poeta revolucionario Oscar Wilde, preso en una inmunda mazmorra por homosexual, escribió con sangre en una de las paredes de la celda: “La política tiene que ver con todo, menos con el sexo. El sexo tiene que ver con el Poder”.

Una real pareja serrana contrajo nupcias hace pocos días, en sábado, en el exclusivo y privado Salón Los Paredones

Embriagados de poder continuarán viviendo la Vida Loca.

Gorrones, favor de abstenerse…

Primera entrevista.

El empático secretario general del Ayuntamiento (H.?) zacateco, Yibrán Farjat Mourad, ya tiene el récord de ser el primer funcionario municipal de conceder una entrevista a un prestigiado medio de comunicación.

Bien por Yibrán, fue entrevistado por el mejor comunicador de esta parte de la Sierra Norte, columnista de e-Consulta y creador del portal La Pasarela, Toño Madrid.

En el mismo día, Madrid Vite conversó con la directora de Cultura, Stephany Aguyirre. ¿Dónde? En Delirio Tinto, por su pollo.

La Contadora Eloísa Barrios recientemente se reunió con el Doctor Gatell. Daremos detalles.

HSBC, sucursal Zacatlán. Reconocida institución bancaria administrada por directivos sin preparación y sentido común. ¡Pésimo servicio!

Ecocidio en los Bosques del municipio de Ahuazotepec; caerán los responsables.

Uno más que me niega entrevista: el honesto ex director de Desarrollo Urbano…uuuffff¡

Productiva reunión vecinal con el secretario general de esta nueva administración municipal. Habrá resultados.

Cómo no voy al molino, no me entero de chismes (Panchito Cicirisco Cuevas).