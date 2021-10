La polarizante miscelánea fiscal de AMLO

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Sus promotores la defienden como “la más progresista en términos de apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios y beneficia a los estados y municipios”, mientras que los detractores aseguran que, como ha sido la constante en el sexenio lopezobradorista, la miscelánea fiscal 2022 le pega a la clase media, afecta a los jóvenes al obligarlos a afiliarse al SAT al cumplir 18 años y volverlos sujetos de vigilancia hacendaria, además de que dañó a las asociaciones de asistencia.

Lo cierto es que – no podía ser de otra forma-, la miscelánea fiscal del presidente Andrés Manuel López Obrador es polarizante, polémica y con múltiples aristas, como ha sido su turbulenta gestión…que todavía no llega ni a la mitad. Entrevistado sobre los cambios en la política hacendaria federal para 2022, el presidente de la comisión de Hacienda en el senado, Alejandro Armenta Mier, no escatimó elogios para la propuesta.

“Es la miscelánea más progresista en apoyo a los micro, pequeños y medianos empresarios, cero impuestos sobre la renta a las empresas de alimentos para perros, se bajan cargas fiscales a productos de higiene femenina y una gran disposición tributaria para los miembros de la IP con ganancias de 300 mil hasta 3.5 millones de pesos para personas físicas con tabulador máximo de 2.5 de ISR.

“Esto significa un beneficio al 90 por ciento de las empresas del país”, destacó Armenta Mier. También precisó que los estados y municipios del país recibirán un incremento del 10 al 14 por ciento en recursos federales ramo 28 y 33. En Puebla el aumento será del 14%, el segundo más elevado en todo el país, alrededor de 7 mil 200 millones de pesos más para los ayuntamientos, adelantó.

AUMENTA EL CONTROL DEL GOBIERNO FEDERAL, LE PEGA A LOS VIAJES, LA CULTURA Y ASISTENCIA SOCIAL

Pero los cambios en el régimen tributario federal sí generarán damnificados. El 19 de este mes, el diario especializado El Financiero publicó un análisis concreto de cómo la miscelánea 2020 afectará algunos rubros o sectores sociales, además del multiseñalado hecho de que obligará a que la gente se registre ante el SAT en cuanto cumpla 18 años: Pleno del Senado aprobará Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal el martes

En general, los cambios que aprobó la Cámara de Diputados federales implican a diversas leyes: Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios, Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, que incluyen un incremento de entre el 8 y 23.5 por ciento a los pasaportes, lo que pega a clases medias y altas, que son las que viajan al extranjero…con papeles.

También encarecerá los museos del país, cuyas entradas costarán entre 65 y 85 pesos y limitará la deducción de impuestos por donativos, pese a que afectará la asistencia social: El ABC de la Miscelánea Fiscal 2022: Así impactará tu bolsillo

Otro hecho importante es que aumenta la vigilancia, el control de la SHCP y el SAT sobre los mexicanos, debido a que obliga a los bancos a reportar cada mes los depósitos en efectivo mayores a 15 mil pesos de sus cuentahabientes y, si detecta discrepancias entre ingresos y egresos, el propio fisco puede cobrar los impuestos por sí mismo: SAT 2022: RFC obligatorio y otros cambios fiscales que debes tener en cuenta

DINERO, EL OBJETIVO DEL SIEMPRE

De acuerdo a sectores especializados, como El Financiero y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A. C. (CIEP), los objetivos fundamentales de la miscelánea fiscal amlista son aumentar la recaudación, disminuir la evasión fiscal y, sobre todo, dotar al SAT de mayor control, como lo demuestra al hacer que los mayores de 18 años se inscriban –forzosamente- ante el organismo.

Con ello, se le dará a la SHCP una herramienta para seguir la pista a quienes en pocos años se incorporarán a la vida productiva, además de que meterá en el radar de la autoridad hacendaria a millones que están en la informalidad: “Vota PAN contra la miscelánea fiscal” : Riestra Piña

De acuerdo al CIEP, otra de las finalidades de la miscelánea fiscal es limitar, redefinir o acotar algunos conceptos tributarios y/o que involucran a sectores especiales, como los mexicanos que viven en el extranjero pero cuya fuente de riqueza sigue en el país: Principales Cambios en la Miscelánea Fiscal 2022: Control, claridad y simplificación

Al respecto, se cambia el artículo 172 de la Ley de Impuesto sobre la Renta (LISR) para evitar que, por vacíos legales, dichas personas puedan evitar el pago del ISR o entablar una controversia legal por ese elemento: Reforma fiscal 2022 afectará a penas convencionales y laudos de extranjeros