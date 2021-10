¡Y que se muerde la lengua Ignacio Mier Velazco por festejar la aprobación de la miscelánea fiscal 2022!

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Si usted se topa con el coordinador de los diputados federales morenistas solidarícese con él, porque es muy probable que tenga una lesión en la boca luego de morderse fuertemente la lengua el pasado lunes 18, cuando usó su cuenta de twitter para festejar la aprobación de la miscelánea fiscal 2022:

Ignacio Mier Velazco

@NachoMierV

18 oct. Comprometidos con la encomienda que nos confió el pueblo mexicano, estamos defendiendo sus intereses para que los recursos públicos no se queden en los bolsillos de unos cuantos como antes, sino que beneficie a todas y todos los mexicanos, ese es el verdadero sentido de esta #4T”.

El problema para Nachito Mier es su profunda incongruencia y vulnerabilidad. Si alguien no tiene calidad moral, personal ni política para hablar de que “los recursos públicos no se queden en los bolsillos de unos cuantos” es él. Primero, porque como exdirigente estatal del PRI, exdiputado local y federal de ese partido y ex secretario del ayuntamiento de Puebla, él es un ejemplo vivo de quien toda su vida ha medrado con el dinero de los mexicanos y poblanos.

Y, por si fuera poco, a Mier Velazco se le olvidó que él mismo puso a su familia a vivir del presupuesto del país, porque impuso a su hijo Nachito jr como edil de Tecamachalco y a su filia Daniel como diputada local plurinominal: Diputada suplente por Morena del grupo de Nacho Mier se suma a lista de políticos poblanos detenidos con armas

Así que debe haberse mordido muy fuertemente la lengua el presidente de la Cámara de Diputados federal el lunes pasado, cuando se quiso dar baños de pureza y desligarse de su pasado en el PRI y su presente en Morena y la 4T al arremeter contra los políticos que se guardan en los bolsillos los recursos públicos…algo que él lleva décadas haciendo.

LOS 4 DIPUTADOS POBLANOS DEL PAN-PRI –PRD, CONTRA LA MISCELÁNEA FISCAL

Pese a que a nivel estatal varios están involucrados en la disputa por la dirigencia del PAN, porque unos (Mario Riestra Piña, Ana Teresa Aranda) apoyan a Augusta Valentina Díaz de Rivera, mientras Carolina Beauregard va con Genoveva Huerta y Humberto Aguilar Coronado no ha externado su respaldo por ninguna, lo cierto es que los 4 diputados federales de mayoría por Puebla en la coalición PRI-PAN-PRD se mantuvo homogénea al votar contra la miscelánea fiscal: Diputados poblanos del PAN lamentan agresiones durante la discusión de la miscelánea fiscal

Cierto que en Puebla los fregadazos están bastante buenos entre los seguidores de Genoveva Huerta y los de Augusta Valentina Díaz de Rivera (Eduardo Rivera Pérez), como quedó demostrado con el hecho de que el ya presidente municipal de Puebla ni siquiera invitó a su toma de protesta a Genoveva Huerta, pese a que es diputada federal y a que todavía funge como presidenta del partido, aunque con licencia.

En respuesta y a través de Jesús Giles, Genoveva Huerta nombró a Paola Angón, edila de San Pedro Cholula, como coordinadora de los munícipes emanados del PAN, pese a que la praxis panista era darle ese cargo al representante de Puebla capital; es decir, a Eduardo Rivera: Genoveva Huerta y Augusta Valentina…dos mujeres un camino

Así que la guerra interna en el PAN Puebla está –y así se mantendrá – sin dar ni pedir cuartel, aunque, al menos en lo referente a rechazar los proyectos de la 4T y el presidente López Obrador, sí se mantuvieron unidos.