Elementos actuaron conforme a la ley en el tema del sindicato: Eduardo Rivera

María Arévalo

El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez aclaró que la actuación de la policía municipal en el día que sucedieron los hechos en las instalaciones del sindicato, en plena flagrancia no es un acto inventado, pues actuaron ante una denuncia ciudadana en un tiempo de 5 minutos, por ello señaló que no se vale querer inventar una responsabilidad a los elementos.

Asimismo, aseguró que estarán trabajando con quien tenga la representación legal, por ello solicitó a los trabajadores que no descuiden sus labores dentro de la administración, independientemente de las diferencias y que ellos están dispuestos a coadyuvar a que se resuelva este problema y lo único que va regir ante el sindicato será la ley y así se va actuar, pues no tienen ninguna preferencia en particular con ningún grupo.

El primer regidor, destacó que las autoridades municipales, están en la mejor disposición para resolver el conflicto interno que existe entre los agremiados del sindicato, respetando la vida sindical y las decisiones que tomen los trabajadores respecto a su sindicato.