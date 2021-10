La NBA inicia este martes su temporada 75 con un sinfín de atractivos

MedioTiempo

¡Por fin! Luego de meses de espera, la NBA está lista para comenzar una nueva temporada llena de incógnitas, pues con varios cambios notables de jugadores, así como prolongadas ausencias, es complicado señalar a un claro favorito para acechar la corona de los Milwaukee Bucks.

Son precisamente los campeones vigentes los que se colocan como el rival a vencer, pues no sufrieron bajas considerables y sus estrellas como Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton y Jrue Holiday están listos para defender su cetro.

EL SALVAJE OESTE

Del lado del Oeste, los finalistas Phoenix Suns llegarán con ánimos de revancha tras caer ante los Bucks, pero para el tridente conformado por Devin Booker, Chris Paul y Deandre Ayton lucirá complicado llegar hasta la última instancia debido al fortalecimiento de rivales directos.

Uno de ellos son Los Ángeles Lakers, pues LeBron James no quedó conforme con la temprana eliminación a manos de los Suns, por lo que llamó al estelar Russell Westbrook para que le ayude; también echó mano de otros veteranos como Carmelo Anthony, Dwight Howard y DeAndre Jordan, con la misión de reforzar una plantilla en la que él y Anthony Davis se mantendrán como líderes.

Otros aspirantes como los Denver Nuggets, Los Angeles Clippers o los Golden State Warriors deberán esperar el retorno de estrellas como Jamal Murray, Kawhi Leonard y Klay Thompson para poder plantarse como contendientes, aunque la vuelta de estos tres jugadores sigue siendo una incógnita para las franquicias.

Por último, equipos como los Utah Jazz o los Dallas Mavericks basarán sus esperanzas en lo que puedan lograr sus jóvenes estrellas: Donovan Mitchell y Luka Doncic, dos llamados a ser dominantes por los próximos años, siendo Luka la apuesta de la liga para convertirse en el rostro de la competición.

EL ESTE, UN CAMPO DE BATALLA

Los Bucks no tendrán un camino sencillo para volver a levantar el trofeo Larry O’Brien, aunque contaron con una ‘ayuda especial’ por parte de Kyrie Irving, quien al decidir no vacunarse contra el coronavirus ha dejado a los Brooklyn Nets sin un arma clave.

Los Nets, que sí contarán con Kevin Durant y James Harden, deberán ingeniárselas para llegar a la cima sin el apoyo de Irving, quien dejó clara su postura de no acceder a la vacunación, lo que le orilló a ser separado por Brooklyn.

Pero los Nets no son el único rival de cuidado, ya que los Philadelphia 76ers de Joel Embiid o los Boston Celtics de Jayson Tatum podrían tener la última palabra. Los Sixers se han quedado en la orilla los últimos años, pero ahora podrían dar el salto definitivo que los lleve a la inmortalidad.

Tampoco se puede descartar a cuadros jóvenes con sed de pelear al tú por tú con los aspirantes; los Miami Heat de Jimmy Butler, los New York Knicks y los irreverentes Atlanta Hawks de Trae Young podrían dar una sorpresa.

PRESENCIA MEXICANA

No podemos olvidar a Juan Toscano, jugador de los Warriors, que seguirá dentro del roster de uno de los conjuntos más ganadores de los últimos años. En su segunda campaña ya como un habitual tratará de apoyar a Stephen Curry y Draymond Green para regresar a la postemporada.

“Aunque me gustaría mucho decir que soy el mismo, es obvio que no lo soy. Tienes que cambiar, crecer y tienes que ajustarte a lo que la vida te manda. Todos ustedes se pueden imaginar el confort de estar en la NBA, pero también estar lejos de casa es difícil. Estoy feliz por la oportunidad que tengo. En cuanto a mi manera de encarar mi juego y mi trabajo no ha cambiado. Sigo queriendo más, quiero ganar el campeonato, quiero intentar estar en el equipo defensivo”, dijo hace un par de semanas.

¿CUÁNDO COMIENZA LA NBA?

Martes 19 de octubre

PARTIDOS INAUGURALES

Milwaukee Bucks vs Brooklyn Nets

Los Angeles Lakers vs Golden State Warriors