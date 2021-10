Exintegrantes de Menudo regresan con “Subete a mi moto Tour”

HERALDO DE MÉXICO

Los ex Menudo René, Miguel, Ricky y Johnny regresan al país con su “Subete a mi moto Tour”

A más de 30 años de que el grupo Menudo conquistó a las adolescentes con su música y al mismo tiempo rompiera sus corazones con el constante cambio de alineación, René, Miguel, Ricky y Johnny regresan al país con su “Subete a mi moto Tour” para seguir complaciendo a sus fanáticos que han crecido con ellos y a las nuevas generaciones.

“Muchos jóvenes son víctimas de nuestra música, porque sus mamás nos escuchan aún cuando están en casa, es chistoso porque nuestras canciones no suenan en la radio, pero siguen presentes en las casas y por eso muchos niños quedan enganchados con la música, porque las canciones estaban hechas para esas edades”, comentó Miguel en una charla con medios nacionales.

Ricky también tiene claro que las personas que crecieron con ellos, terminan siempre sus reuniones o fiestas con música de la agrupación, por eso es que las nuevas generaciones conocen los temas y las coreografías, ya que éstas siguen siendo las mismas de los 80.

Los ex Menudo empezaron el reencuentro en 1998 y han recorrido diferentes países de América con varias giras, la más reciente en México, ha cambiado tres veces de fecha por la pandemia de COVID-19, pero finalmente se agendó para el 15, 17 y 18 de diciembre, en Monterrey, CDMX y Querétaro.

RECUERDAN A RAY REYES

En estos conciertos también los acompañaba Ray Reyes, quien falleció el pasado 1 de mayo, por lo que recordarán de manera especial durante las presentaciones, sin embargo, Ricky aseguró que saben que su colega era más que Menudo, por eso es que tampoco quieren apropiarse de un homenaje como tal, sólo lo recuerdan como pieza clave en el grupo.

NO PIENSAN EN RICKY MARTIN

Sobre invitar a Ricky Martin a este reencuentro, explicaron que esta alineación está hecha con una generación que pasó cuatro años juntos en el grupo, por lo que ellos no convivieron con él y por eso no lo incluirían, ni a él, ni a los que estuvieron con él cantando.

“De esta generación al único al que no hemos convencido es Xavier (Serbia), y lo hemos invitado varias veces, pero lo respetamos”, finalizó Ricky.