Hacer equipo con el gobernador a favor de Chignahuapan y la región: Lorenzo Rivera Nava

Debate

Por Roberto Desachy Severino

A poco más de un mes de cumplir la tradición familiar y tomar protesta como presidente municipal de Chignahuapan, Lorenzo Rivera Nava se mostró optimista por el trato amable y receptivo del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, con quien ya tuvo sus primeras charlas y acuerdos.

En entrevista, el edil electo de dicho municipio de la Sierra Norte explicó que platicó con Barbosa Huerta sobre la necesidad de hacer equipo en varios rubros, como seguridad, desarrollo económico, el combate a la pandemia, “lo sentí cercano, cordial, muy conocedor de la región y con muchas ganas de trabajar en conjunto”: Se reúne el Presidente electo Lorenzo Rivera con el Gobernador Miguel Barbosa

En la plática con el gobernador, “me pidió hacer un trabajo coordinado, honesto y ser eficientes en materia de seguridad, desarrollo social y económico”. En respuesta, el titular del Ejecutivo estatal le ofreció el respaldo de su administración y la coordinación con los miembros de su gabinete.

Hasta el momento, Rivera Nava tiene definido el 60 por ciento de su gabinete y en los primeros días de octubre ya estará armado todo el equipo de trabajo. Adelantó que su secretario general será Ernesto Cortés, a la Contraloría llegará Pedro Lecona y como titular de Comunicación Social, Vanessa Castilla.

Cuestionado sobre quién será el titular de Seguridad Pública, acotó que todavía no lo ha decidido. Priísta de familia y tradición, adelantó que los partidos que le acompañaron en la coalición que ganó la elección, PAN, PRD, etc, sí contarán con posiciones en el próximo ayuntamiento, aunque no detalló cuáles.

UN AYUNTAMIENTO PLURAL

Subrayó que encabezará una administración plural y que los dirigentes estatales del PRI y PAN, Néstor Camarillo y Genoveva Huerta, no se han acercado a solicitar cargos para alguna persona en especial, aunque sí le pidieron que tome en cuenta a los militantes de sus partidos que le apoyaron en la campaña: Lorenzo Rivera, destaca su trabajo de campaña, en reunión con el Dirigente Nacional del PRI, Alito Moreno

Reiteró la necesidad de darle la vuelta a la contienda electoral y admitió que, hasta la fecha, no se ha reunido con su principal adversario en la campaña, el candidato de Morena, Juan Rivera, aunque sí lo ha hecho con los demás rivales, porque lo importante es conformar un ayuntamiento que conjunte a la sociedad de Chignahuapan con liderazgos, consensos, etc.

Entre las primeras acciones de su gestión estarán el reforzar la seguridad y el área de Protección Civil, porque se realizará el Festival de la Luz y a finales de octubre es la tradicional feria del municipio y se llevará a cabo un evento mixto; es decir, se destacarán las artesanías, el turismo y la actividad económica de la ciudad, pero con limitantes para los eventos masivos, como conciertos.

Rivera Nava añadió que Chignahuapan fue uno de los municipios afectados por el huracán Grace y, en consecuencia, se realiza un diagnóstico de damnificados y daños, para determinar las acciones por seguir. Aunque adelantó que habrá un programa amplio de viviendas para la gente afectada, remodelación de caminos, reparación de espacios públicos, etc

REDUCIR A LA MITAD LA POBREZA EXTREMA

Admitió que los fenómenos naturales, como el huracán Grace, el temblor del martes 7 de septiembre y las lluvias modificaron su plan de gobierno, porque aumentó la necesidad del próximo ayuntamiento de atender los rubros vulnerables, como viviendas dañadas, agricultura, desarrollo forestal: Lorenzo Rivera Nava: Presidente electo reforesta con 10 mil árboles los bosques de Chignahuapan

Rivera Nava descartó que, como ha sucedido en algunas gestiones municipales, él o su Cabildo aumenten los salarios cuando asuman el gobierno. Precisó que el edil gana cerca de 30 mil pesos mensuales, los regidores alrededor de 25 mil pesos y así va a quedar el tabulador de sueldos e, incluso, planteó la posibilidad de realizar ajustes administrativos, bajar impuestos en beneficio de la gente.

Dos de los más importantes proyectos conjuntos con el ayuntamiento de Zacatlán más importantes para el siguiente trienio son las construcciones de un relleno sanitario intermunicipal y el parque industrial, porque hace 20 años se compró el terreno con dinero de ambas poblaciones y es necesario echarlo a andar.

Finalmente, Rivera Nava admitió que el 8 por ciento de la gente en Chignahuapan padece pobreza extrema, “es algo que nos mueve, nos duele, en lo personal me compromete y nos enfocaremos en esas familias, tenemos que sacarles de esos índices de pobreza, además de que el 4% de la gente carece de un piso firme en su casa”.

No se trata de porcentajes o números, sino de personas, familias que requieren un respaldo mucho más fuerte del próximo ayuntamiento de Chignahuapan, que necesita innovar y ser eficiente para apoyar a la gente a superar los índices de pobreza, porque el compromiso del próximo trienio es reducir al menos a la mitad de porcentaje de habitantes en marginación extrema en el municipio.