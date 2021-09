En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Entre lo público y lo privado

Vaya sacudida que se llevó la directiva del Puebla de la franja la semana pasada cuando, por medio de redes sociales, se dio a conocer por quien esto escribe, una fiesta llevada a cabo el Jueves 2 de Septiembre en el Estadio Cuauhtémoc, específicamente en el palco ‘Fundadores’ alrededor de las 6 pm, en la que los pseudo directivos del equipo camotero convocaron la presencia de 11 ‘escorts’ (como se les llama ahora) para que amenizaran su convivio, lo cual, aclaro, no tendría mayor relevancia si se lleva a cabo en un domicilio particular, haciendo énfasis en que aquí no existen santos ni mucho menos; el tema periodístico se da cuando se utiliza un recinto oficial para organizar una ‘orgía’ donde se violan todos los protocolos de sanidad y, peor aún, disponen ante la benevolencia de supuestos ídolos del Puebla, para convertir la catedral del fútbol en Puebla (Estadio Cuauhtémoc) en un prostíbulo donde hasta acabaron correteándose en la zona de plateas sin ropa y obviamente sin el menor pudor, en un recinto que para muchos poblanos es una inmueble donde la franja ha obtenido dos campeonatos de liga y cinco de copa, además de que se llevaron a cabo ahí dos copas del mundo (1970 y 1986) para que vengan unos fuereños de la capital del país y de Guadalajara para ofender el recinto antes mencionado y de paso a todos los poblanos y poblanas.

Ya había yo dado cuenta en entregas anteriores de fiestas que se llevaron a cabo en el mismo inmueble y donde se utilizó para estos fines hasta el palco del Gobierno del Estado donde el Gobernador Miguel Barbosa manda a los pequeños del DIF estatal para que puedan gozar del fútbol; han metido hasta grupos musicales y estas prácticas han sido recurrentes, es decir, no es la primera vez que suceden, pero sí la primera que se ha podido documentar con fotografías y videos.

La historia.

Algo que ya es recurrente, es que a través de alguien en el Club Puebla que se hace llamar Ricardo Niño Pauta, solicita los servicios de ‘Escorts’ vía WhatsApp.

Como mercancía solicita la cantidad de chicas que requieren para la fiesta en turno.

El costo es de 220 a 250 dólares la primera hora y 200 dólares la segunda y así sucesivamente.

Aquí presento captura de Whatsapp donde mandan la ubicación y preguntan que donde las dejaron para poder justificar el cobro.

Posteriormente se da el ingreso de las chicas una por una, pues son enviadas al lugar vía ‘Uber’, así se manejan para tener mayor discreción, ya adentro en la explanada son recibidas por un directivo que se oculta en una gorra negra y les da el acceso al Palco Fundadores para iniciar la ‘pachanga’.

Esta duró alrededor de dos horas y media y la salida se dio a las 9 pm.

Versiones de las asistentes al magno evento me confirman que para colmo de males, el palco se encontraba totalmente sucio y que hasta daba asco pues los baños tenían residuos aún de las personas que asistieron al partido contra Querétaro y no habían limpiado, por lo que algunos y algunas asistentes optaron por salirse al área de plateas y continuar ahí la fiesta.

Quienes lo vieron, me confirman que fue un evento ‘grotesco’, viendo a directivos, ex jugadores y empleados del estadio realizando una persecución de las ‘escorts’ en paños menores en el mejor de los casos.

De verdad, qué falta de respeto de parte de estos fuereños que ponen el nombre de TV Azteca en el piso, pues en Puebla todo mundo sabe que los verdaderos propietarios son ellos y que los demás son simplemente sus empleados.

Qué opinarán en la Ciudad de México los altos directivos de la televisora?

Qué opinarán los señores Salinas Pliego e hijo, de esta situación?

Qué opinarán en el Gobierno del estado de que se utilice un inmueble que es de los poblanos y que está dado en comodato, y que se realicen este tipo de eventos a todas luces inmorales en el Estadio Cuauhtémoc?

Lo que opinan los poblanos y las poblanas eso ya lo sabemos y es por eso y muchas cosas más que la gente ya no asiste al estadio y las entradas son paupérrimas.

Los tenedores de palcos se quejan del pésimo trato y la forma tan grosera y vulgar en que son tratados por la gente del ya famoso ‘contratador de ‘suripantas’ Rogelio Roa GUZMÁN. Por cierto, qué opinará el Tío de Rogelio, Don Gustavo Guzmán, con qué cara verá a los Salinas después de las fechorías de su sobrino y recomendado?

Por último, le comento que lo privado se vuelve público cuando lo primero lo llevas a un recinto público, en ese momento, amigo lector, no importa qué tan moral o inmoral sea, es público y punto.

Por otro lado le comento que me reservaré algunos videos que están en mi poder porque honestamente me da vergüenza publicarlos, sobre todo por las familias.

Es cuánto.

El equipo.

Para colmo de males, la escuadra de Larcamón, quien en una entrevista en Sudamérica confió ‘su veldá’ y se sinceró sobre la realidad del equipo, no pudo vencer a un San Luis que empató en el último minuto mediante un penalti que da hasta para pensar si no estaba medio pactado el asunto y por lo mismo sólo obtuvieron un punto que los deja con 7 de 24 y a la espera de la visita a Santos el próximo Domingo a las 9 pm para después regresar y enfrentar al campeón Cruz Azul.

Esas ya serán otras historias.

Nosotros como siempre seguiremos en línea.

Hasta la próxima.

