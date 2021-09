La mexicana Natalia Traven, protagoniza película junto a Clint Eastwood

EL CONFESIONARIO

Por: Ray Zubiri

Imagínate que tu sueño es trabajar con alguien que pareciera inalcanzable, de repente haces un casting y te llaman pa­ra filmar una película con una leyenda viva de Hollywood: el mismísimo Clint Eastwood.

Pues esto fue lo que le paso a Nata­lia Traven, actriz, directora y productora mexicana quien protagoniza junto a este monstruo del cine la película Cry Macho.

Seguramente habrá algún despista­do que diga y este tipo quién es, pero para que dimensionen de lo que les estoy ha­blando, Eastwood –quien a sus 91 años dirige y estelariza el filme– ha ganado cuatro premios de la Academia: dos por dirigir y producir Million Dollar Baby (Gol­pes del destino) y dos por dirigir y producir Unforgiven (Los imperdonables). Ha recibi­do otras siete nominaciones, entre ellas la de mejor película por Mystic River, Car­tas desde Iwo Jima y American Sniper, la de mejor actor por Million Dollar Baby y Un­forgiven, así como mejor director por Mys­tic River y Cartas desde Iwo Jima. ¡Cómo les quedó el ojo!

Durante una plática con Natalia, me contó que trabajar con una estrella ho­llywoodense como el señor Eastwood fue un verdadero placer, ya que se respira ar­monía de trabajo en el set, además ca­da persona del staff sabe lo que tiene que hacer y no hay estrés; de hecho, tiene un estilo de trabajo peculiar, pues no le gus­ta ensayar las escenas, sino dejar que flu­yan, lo que le dio mucha naturalidad a la cinta.

Este actor alcanzó la fama interpre­tando al Hombre sin nombre en los spaghe­tti western conocidos como Trilogía del dó­lar, que dirigió Sergio Leone en la déca­da de 1960: Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio y El bueno, el feo y el malo; así como a Harry Callahan en la se­rie de películas de Harry el Sucio, entre 1970 y 1980. Fue ahí cuando Eastwood pasó de ser una estrella de la televisión a una superestrella de cine, gracias a estas películas que –aparte de todo– contaban con la música de Ennio Morricone, para que chequen el nivel.

Es importante decir que él venía de ha­cer televisión, de hecho, su primer papel relevante fue en la serie del Oeste Rawhi­de (1959-1965), que fue todo un éxito de la CBS y le convirtió en un rostro muy co­nocido para el público.

Cry Macho, nombre del filme próximo a estrenarse, está basado en la novela ho­mónima de N. Richard Nash, escrita en 1975, que sigue a Mike Milo, una anti­gua estrella del rodeo y criador de caba­llos que acepta la tarea que su exsocio le propone: traer a su hijo pequeño Rafo a casa desde México.

Cuando el protagonista consigue lle­gar hasta el joven e iniciar el viaje de vuel­ta a Texas, la peculiar pareja se enfrenta a diferentes desafíos en su camino. A lo lar­go de su aventura, Mike y Rafo van crean­do una bonita conexión y el protagonis­ta consigue redimirse de los fantasmas de su pasado. ¡Ah! Y también contarán con la compañía de un gallo.

En esta cinta, Natalia Traven da vida a Marta, una viuda que cría a sus nietos en un pueblo pequeño en la frontera de Texas, con la intención de ayudar a Mi­ke –y a ella misma– a recuperarse de una tragedia personal, abriendo el corazón de Mike a posibilidades que él jamás habría considerado.

Para Clint Eastwood, ganador el Ós­car en cuatro ocasiones, esta es la cinta número 39 bajo su dirección, a sus 91 años de edad y en plena pandemia de CO­VID-19.

Natalia Traven ahora entrará a la his­toria fílmica por aparecer en la filmogra­fía de Clint, pero en nuestro país ha teni­do un trabajo importante y con mucho éxito en teatro, cine y televisión nacio­nal e internacionalmente. Tiene más de 35 obras de teatro: Las Musas Huérfanas y Una relación pornográfica, fue responsable del montaje y dirección en México (2012-2013) del musical Despertando en prima­vera (Spring Awakening, obra ganadora de ocho premios Tony en Broadway). En ci­ne: Cuento de Hadas para dormir cocodrilos, Collateral Damage de la Warner Bros don­de actuó Arnold Schwarzenegger y Trade (Crimen sin perdón). En televisión ha par­ticipado en series, unitarios, comerciales y telenovelas con Televisa, Canal 11, Ca­nal 22, Canales Estatales locales, así co­mo en Televisión Norte Americana. Su trabajo más reciente es en Las Niñas pro­medio, producción Canal Once.

Se podría decir que Natalia ya se ganó un Óscar con el simple hecho de protago­nizar una película junto Clint Eastwood; es una mujer sencilla con la que me dio mucho gusto platicar, así que tienen que ver Cry Macho, que llegará a las salas de cine de la República Mexicana este 16 de septiembre y de seguro nos sorprenderá.

