La Nueva Estrategia platican sobre su EP “Sigue pa’delante” y su nuevo sencillo “En medio de la nada”

Por Mino D’Blanc.

La Nueva Estrategia es un grupo originario de San Luis Potosí, que surgió en el año 2015. Actualmente promocionan su EP “Siempre pa’delante” su focus track, además de que su sencillo actual “En medio de la nada” se ha posicionado rápidamente en los primeros lugares de popularidad en la radio y en las plataformas digitales tanto en Estados Unidos, como en México.

Las canciones que incluye el EP son: 1.- Siempre pa’delante, 2.- Allá usted, 3.- En medio de la nada, 4.- Manos a la obra, 5.- Me dueles bonito, 6.- La del pendejo y 7.- El compa F.

Los integrantes de La Nueva Estrategia son: Sergio Castro en primera voz y acordeón, Jair Lorado en la batería y es el director musical, Víctor Moreno en la segunda voz, animación y percusiones, Miguel Sagredo en el bajo eléctrico y coros y Arturo Montalvo en el bajo quinto.

Platicamos con ellos, gracias a las finas atenciones del licenciado José Luis Toledo Madrigal, de Universal Music.

MD’B: ¿Cómo surgió La Nueva Estrategia?

LNE: Surgió por una amistad entre Yahir y tu servidor Sergio . Comenzamos a platicar en el 2015 más o menos, de hacer un proyecto de una nueva idea que le llegara al corazón a la gente y decidimos ponerle así porque es precisamente una nueva estrategia para llegarle a los corazones con nuestra música, con nuestras letras, con nuestros arreglos, a toda la gente.

MD’B: ¿Cuáles fueron sus principales influencias para hacer La Nueva Estrategia? ¿En qué grupos se basaron, a quiénes admiraban?

LNE: Realmente la música norteña siempre ha estado adentro de nosotros. Más que nada en general es esa música en la que nos enfocamos para hacer algo parecido y nosotros hacemos los arreglos y buscamos la forma de crear algo diferente. Podríamos definir nuestro estilo como Norteño Fresco.

MD’B: ¿Cuál es el sello que diferencia a La Nueva Estrategia de todos los demás grupos y artistas de su género?

LNE: Lo que caracteriza La Nueva Estrategia es el sentimiento que se les pone a cada una de las letras, de las canciones, a cada una de nuestras producciones, el tiempo, las ganas; eso es lo que nos diferencia, además del estilo, cada quien pone su granito de arena en su instrumento para que suene diferente.

MD’B: ¿Cuáles son los temas principales en relación a las letras que manejan La Nueva Estrategia?

LNE: Por lo regular hemos grabado temas de desamor para la gente que anda dolida del corazón. Son los temas que tocamos principalmente. Ahora ya estamos grabando corridos, algo más de cumbia Estamos variando a tocar un repertorio amplio para todo tipo de personas que les guste la música. Tenemos huapangos, tenemos corridos, tenemos baladas, tenemos música tranquila, pero también tenemos música para los que les gusta echarse una cheve escuchando un buen corrido, escuchando un huapango, una buena cumbia; pasársela bien con nuestra música.

MD’B: ¿Cómo llegó “Siempre pa’delante”?

LNE: Bien contentos de poderles presentarles toda nuestra música a nuestra audiencia. Estamos presentando este nuevo disco, este nuevo EP titulado “Siempre pa’delante”. El tema de “En medio de la nada” está dentro de los primeros lugares en Estados Unidos y en el Top 15 de Billboard y es un tema con el que se está identificando mucho la gente, sobre todo la gente latina, la gente mexicana que van a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Es un tema muy llegador, muy sensible y muchos paisanos se identifican con esa canción por lo que llama, por lo que dice la letra, por lo que muchos vamos a buscar una mejor vida a Estados Unidos ahora sí como dice la canción, en medio de la nada. Nos gusta interpretar canciones con las que la gente se pueda identificar, porque les gusta, porque les llega. En este disco también hay canciones de amor, de desamor. Hay una canción que se llama “Me dueles bonito” que es muy llegadora, otra canción que se llama “Allá usted” que también es una canción muy padre. Ahora sí que estamos tratando de darles una variedad a todo nuestro público, tener un repertorio amplio para todos los gustos.

MD’B: ¿Qué temas no tratarían en su música?

LNE: En este disco grabamos una canción cuyo título está un poquito fuerte, pero la letra trata de algo que se vive, ya sean las parejas o los hombres lo vivimos a veces. La canción se llama “La del pendejo” y habla sobre un chavo que se aferra a una persona, pero esa persona anda con alguien más y no le hace caso. Y no falta el amigo que le dice que para qué anda con ella, si no lo va a querer, si no lo valora. Entonces el título lo dice todo. De hecho ese tema lleva un poco de censura, de hecho en donde va la palabra le ponen el “piii” para que no se escuche.

MD’B: Saquen los discos que saquen, interpreten las canciones que interpreten, ¿qué es lo que nunca cambiaría de su sonido?

LNE: Obviamente usamos los mismos instrumentos que Los Tigres del Norte, que Huracanes del Norte, ya grupos consolidados, pero La Nueva Estrategia le da un feeling diferente a las demás agrupaciones desde la voz, la forma de tocar el acordeón, la batería, el bajo, el bajo sexto. Y también las letras; nos gusta mucho hacer cosas diferentes que a lo mejor otros grupos no se atreven a cantar, no se atreven a sacar por miedo de que la gente no lo vaya a aceptar o no les vaya a llamar la atención. Nosotros no; a nosotros nos gusta romper esquemas en esa función de siempre dar algo diferente y por eso nos hemos caracterizado, por ser un grupo norteño con una esencia muy fresca desde las letras hasta la música y una voz inconfundible que es la de Sergio que la verdad Diosito le dio esa oportunidad de poder cantar y de poder transmitir esa energía y esa voz a todos nuestros seguidores.

MD’B: ¿Por qué el público tiene que escuchar a La Nueva Estrategia?

LNE: Tenemos público desde niños hasta grandes. En el 2018 grabamos un disco que se llama “En vivo desde el rancho” que incluye 10 canciones totalmente en vivo con video y todo. Hay un huapango que se llama “El guajolote” y es un tema que le gusta mucho a los niños y siempre nos lo piden en los bailes, ya sea cuando hacemos gira en Estados Unidos o cuando hacemos gira aquí en Estados Unidos y yo creo que eso es lo que nos llega de satisfacción, poder llegar a todo el público desde niños hasta grandes. Nuestra música no es solamente para cierta edad, abarcamos todas las edades, eso habla bien de nuestra agrupación, a cualquier gente le gusta nuestra música y lo que hacemos lo hacemos con mucho corazón.

MD’B: ¿Qué viene en la trayectoria de La Nueva Estrategia?

LNE: Vienen muchísimas sorpresas, muchísimo más música. Este martes 7 y miércoles 8 de septiembre vamos a estar grabando un disco totalmente en vivo en Monterrey; ahora sí que La Nueva Estrategia desde la Sultana del Norte. Viene esa promoción con lo que se estrenará a finales de septiembre. También este mes iniciamos otra gira en Estados Unidos donde vamos a visitar ciudades como Nueva York, Chicago, Indiana, Los Ángeles y compartiendo el escenario con grandes artistas como Banda El Recodo, Gerardo Ortiz, entre otros colegas más que nos toca coincidir en el mismo paquete del baile. Y vienen muchísimas cosas, ahora sí que “La Nueva Estrategia” somos como una cajita de pandora, siempre con grandes sorpresas y obviamente abriéndonos a hacer cosas diferentes, nuevas fusiones. Tenemos en puerta algunos duetos con otros artistas también. Queremos entrarle a hacer fusiones con otros géneros que no sea el de nosotros. Vienen muchas cosas muy interesantes y le pedimos a la gente a través de este medio, que se den la oportunidad de escuchar nuestra música en todas las plataformas digitales y en nuestro canal de YouTube.

MD’B: ¿Cuáles son sus redes sociales?

LNE: En Facebook e Instagram estamos como La Nueva Estrategia Oficial y en YouTube estamos como La Nueva Estrategia TV. En TikTok nos encuentran como La Nueva Estrategia. Les encargamos que nos sigan y que conozcan nuestra música.