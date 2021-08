FGR ve colusión a nivel de Estado en caso Anaya

Excelsior

Gertz Manero afirma que tiene pruebas sólidas contra el exdirigente panista

CIUDAD DE MÉXICO. El caso en contra de Ricardo Anaya, “no es el caso de una persona que recibió un dinero o que votó en un sentido. No. Es el caso de una colusión a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas (…) no es lo que quieren plantear quienes están haciendo una defensa que me parece que es francamente deleznable”, informó el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero.

Añadió que “estamos muy conscientes de esta situación y la vamos a seguir adelante y la vamos a dar a conocer a pesar de todas las campañas y a pesar de todos los infundios que haya al respecto”, adelantó a los senadores de Morena.

A pregunta expresa, Gertz Manero explicó que la investigación que se sigue contra Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del PAN, deriva de toda la investigación en torno a Odebrecht, que “es quizá uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante”.

La fiscalía tiene pruebas sólidas en el caso contra el excandidato presidencial.

Añadió que “no es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa que me parece que es francamente deleznable. No. Esto es un asunto de fondo. Es un asunto de la nación mexicana y es un asunto del patrimonio de todos nosotros y. afortunadamente lo hemos logrado y hemos ido ganando a pesar de campañas verdaderamente incansables.

Los hemos ido procesando. Los hemos ido trayendo de nuevo México. Hemos ido obteniendo las vinculaciones. Hemos ido teniendo las órdenes de aprehensión y las formales prisiones y este caso es uno de ellos. No es caso aislado de menor monta. Es parte de esa inmensa colusión que dañó a toda América Latina y que dañó a México.

Estamos muy conscientes de esta situación y la vamos a seguir adelante y la vamos a dar a conocer a pesar de todas las campañas y a pesar de todos los infundios”, expresó.

Aclaró que Emilio Lozoya “se acogió a una figura jurídica y que consiste en que un procesado que da información puede tener, si comprueba que esa información es válida, una consideración que la propia ley señala.

COMPARECE LOZOYA; APLAZAN AUDIENCIA

El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, compareció de manera virtual ante el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, José Artemio Zúñiga Mendoza, por la indagatoria de la compra de Agronitrogenados.

En la audiencia, su defensa solicitó una prórroga de tres meses para la investigación complementaria, petición a la que no se opuso ni la Fiscalía General ni los abogados de Pemex.