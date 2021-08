La icónica telenovela “Gutierritos” se transmitirá en el canal “tlnovelas”

Protagonizada por María Teresa Rivas y Rafael Banquells en 1958 y 1965

Por Mino D’Blanc

“Gutierritos”, la icónica telenovela protagonizada por Rafael Banquells y María Teresa Rivas será transmitida por el canal “tlnovelas” con una versión mejorada en imagen y audio, siendo la primera vez que se pasará por TV de paga.

Este melodrama del año 1958 fue la segunda telenovela producida por Televisa. En su momento, el impacto del inédito y polémico tema de la violencia doméstica de una mujer hacia un hombre, fue tal, que logró disparar las ventas de televisores en la época al atraer al público masculino y fortalecer la popularidad del naciente género de la telenovela.

La primera versión de este melodrama se transmitió en vivo y no quedó registro videográfico, por lo que se decidió realizar una nueva grabación en 1965, en la que participó prácticamente todo el elenco original, producida por Valentín Pimstein y dirigida por Rafael Banquells.

“Gutierritos” es una telenovela grabada en blanco y negro, que narra la historia de Rosa Hernández (María Teresa Rivas) quien al no recibir la declaración de su amor platónico, Jorge Contreras (Mauricio Garcés), y para no quedarse solterona, decide casarse con un oficinista, Ángel Gutiérrez (Rafael Banquells). Al descubrir que no tiene dinero y abusando de su nobleza, Rosa – presa de su frustración- humilla, desprecia y tortura a su fiel esposo. Buscando humillarlo, lo llama “Gutierritos”, convirtiéndolo en la burla de todos sus compañeros de trabajo. Pero “Gutierritos”, quien escribe a escondidas, se hace famoso y millonario con el pseudónimo del Señor Gutiérrez. Sólo su compadre Jorge Contreras conoce su secreto y aprovecha esa situación para usurpar su identidad, provocando un gran dolor en quien lo creyera su mejor amigo. Todos alaban y admiran al hombre equivocado, sin saber que el verdadero, brillante y admirado escritor, se esconde bajo la timidez de “Gutierritos”. Esa situación, desata un torbellino de confusiones y un desenlace impactante e inesperado.

“Gutierritos” se transmitirá a partir del lunes 6 de septiembre de lunes a viernes a las 11:50 y a las 20:00 horas, a través del canal “tlnovelas”.