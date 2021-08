Entrevista a Alex Bruz, uno de los mejores tatuadores a nivel mundial

Oriundo de Venezuela, ha tatuado a personalidades de todas las esferas sociales

Por Mino D’Blanc

El arte del tatuaje siempre ha estado presente en la historia del mundo y es considerada sin duda alguna, una de las expresiones artísticas milenarias que ha trascendido hasta nuestros días. A lo largo de los diversos descubrimientos antropológicos se ha descubierto la presencia de este arte en todos los rincones del mundo, pasando por los diseños que adornan a las momias del antiguo Egipto, hasta la piel de los marineros europeos que coleccionaban tatuajes para recordar sus inclementes travesías por el Sur del Océano Pacífico.

Uno de los artistas más reconocidos en dicha expresión es el venezolano Alex Bruz, quien a través de su estilo realista continúa creando diseños únicos para personalidades de todas las esferas sociales de todo el mundo, lo que lo posiciona como uno de los mejores tatuadores a nivel orbe.

“Gracias a las redes sociales, los artistas hemos logrado exponer nuestro trabajo por una plataforma de carácter mundial, debido a que se transformó en un book digital para nosotros, llegando a millones de personas. El tatuaje es una de las vocaciones más antiguas, pero es también de las más versátiles, ya que ha logrado adaptarse a cada siglo que ha transcurrido”, asevera Alex Bruz.

El proceso de preparación para realizar el tatuaje por parte del tatuador, es lo que permite que el resultado sea el esperado en términos de calidad. Bruz comenta: Se requieren conocimientos previos del dibujo, así como de pintura y sus técnicas. Es importante el estudio de la fotografía, ya que gracias a ella, se obtiene amplia información acerca de la luz, algo necesario para lograr los efectos de sombra y retrato. También es importante saber de anatomía y la dirección en la que van los músculos, ya que la pieza debe ir proporcional y fluir acorde a cada zona del cuerpo. Son necesarios los seminarios dónde aprender a realizar técnicas de línea, sombra, relleno y de inyección de piel”.

Sobre su estilo creativo discierne: “Mis estilos principales son el Realismo en Sombras y Realismo a Color. También me gusta mucho el Surrealismo, ya sea a color o en sombras. Sin embargo, soy un artista integral, puedo realizar todas las técnicas, ya que mi creatividad es ilimitada”. Y es que tomemos en cuenta que hay una gran variedad de estilos como el “Old School”, “New School”, “Neotradicional”, “Oriental”, “Neo Oriental”, “Lettering”, “Geometric”, “Blackwork”, “Realismo en sombras” “Realismo a color”, “Pop Art”, “Surrealismo”, entre otros.

La otra parte del proceso de un buen tatuaje depende de la persona que llevará grabado el arte de un tatuador. El diseño a trabajar debe ir acorde a la referencia de la persona que se tatuara. Se realiza un diseño con ambas visiones para lograr una pieza artística y única. Ante ello, Bruz dice: “hoy en día, suele tomarse una foto en la zona a tatuar. Mediante una herramienta digital, podemos ubicar cómo se vería el tatuaje en la piel, eso es algo que no se podía hacer en años anteriores, permitiéndonos trabajar con la anatomía del cliente y con la producción de la pieza en proporción a la zona. Igualmente, existen otros métodos como hacer dicha pieza Free Hand, que se basa en realizar el diseño con marcadores sobre la piel o Free Machine, que se basa en hacer directamente el tatuaje sobre la piel sin una plantilla previa. Para esto, hace falta una gran experiencia en el dibujo y técnica del tatuaje”.

Un tatuaje es un arte que se quedará para siempre en la piel, por eso es muy importante conocer el trabajo del tatuador, así como la experiencia, los materiales y las indicaciones necesarias que permitan crear un ambiente óptimo y de empatía entre el cliente y el tatuador. Por ello, Bruz recomienda no buscar principiantes y saber diferenciar entre una tienda de tatuajes comercial y un estudio de arte del tatuaje. “Es importante tener claro que no es una moda, si no un estilo de vida y no puede haber arrepentimientos. Por último y no menos importante, debes dejar que el artista trabaje libremente de acuerdo a tu referencia y no imponer tu idea por encima del consejo u opinión del artista, ya que en la mayoría de los casos, dicha pieza no fluirá”, asegura.

Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), se estima que 3 de cada 10 mexicanos tienen alguna marca o dibujo en su cuerpo.

-Sobre Alex Bruz:

Su nombre real es Alexsandro José Durán Bruzual. Nació en Caracas, Venezuela, el 24 de noviembre de 1986. Es un tatuador, empresario, guitarrista, fotógrafo, filmmaker y celebridad dentro del medio venezolano. Es conocido por sus trabajos en convenciones de tatuajes a nivel mundial y también por ser el tatuador preferido de las estrellas.

Su camino por el arte del tatuaje comenzó en 2012. Su expansión fue creciendo gracias a sus participaciones en convenciones de tatuaje a nivel internacional, donde obtuvo innumerables premios alrededor de países como Rumania, Argentina, México, entre otros. Ha participado como jurado en Colombia, Aruba, Panamá y Venezuela. Entre sus logros se encuentra un primer lugar en “Mejor Black & Grey”, dentro de la novena Convención Internacional de Tatuajes La Plata 2019, llevada a cabo en Argentina. En Cancún, México, recibió el premio al “Mejor tatuaje a Color” en el 2018. Fue galardonado con el primer lugar en “Best Big Color”, “Best of Saturday” y “Best Small ” en la décima ‘Convención Internacional de Tatuajes’ en la ciudad de Bucharest, Rumania, en 2019.

Alex Bruz cuenta con su propio estudio de tatuajes, ubicado en la capital venezolana: Elite Tattoo Studio, mismo que cuenta con un espacio amplio de 800 metros cuadrados, ambientado y diseñado de acuerdo a sus ideas personales. Dicho estudio se conforma por siete artistas residentes, seleccionados por él. Actualmente, su carrera profesional se mantiene vigente, atendiendo en su estudio, participando como competidor y jurado en próximas convenciones alrededor del mundo.