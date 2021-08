Seguir recuperando la paz y un sistema de salud fortalecido, objetivos del gobierno de Puebla, reiteró Miguel Barbosa

-El gobernador destacó que otro de sus objetivos es establecer el modelo híbrido de enseñanza y seguir impulsando la recuperación económica

-Señaló que en Puebla hay ruta, mando y cercanía con la gente

RDS/Staff

Mantener fortalecido el sistema de salud frente a la COVID- 19, así como seguir con el combate a la delincuencia, recuperando la paz y la seguridad en Puebla, son las principales metas a corto plazo del Gobierno del Estado, expuso el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, en el marco de los dos años de gobierno.

En la habitual videoconferencia de prensa, el mandatario estatal indicó que otros de los objetivos de su administración es establecer el modelo híbrido de enseñanza en medio de esta crisis de salud pública, continuar con la reactivación económica en el estado y fortalecer el campo poblano.

Destacó que su gobierno ha aplicado y continuará aplicando la ley en todos los sectores y rubros, con la finalidad de combatir la inequidad y la desigualdad entre la sociedad.

“El gobierno tiene ruta, mando; es un gobierno cercano a la gente y créanme que es fundamental que tengamos una buena relación con la sociedad”, dijo.

Barbosa Huerta reconoció que sí se han registrado errores en su administración, sin embargo, precisó que son mínimos, luego de comentar que nada hecho por una persona es infalible; además, resaltó que su gobierno actúa de buena fe y apegado a la ley.

“Cuando se ejerce de buena fe el error no tiene efectos negativos, cuando se actúa de mala fe es cuando sí se tiene efectos negativos, entonces actuar de buena fe y ajustado a la ley, es lo que tiene que ser un gobierno: que el poder no los rebase, no devore al que gobierna, al que lo ejerce porque de lo contrario no habría ya sociedad”, finalizó.