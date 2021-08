Nacho Mier, Alberto Anaya, los principales protectores del diputado federal Saúl Huerta, acusado de pedofilia

Debate

Por Roberto Desachy Severino

Nada de cuestionable hay en que al (todavía) legislador federal poblano Saúl Huerta le gusten los hombres.

Tampoco en que prefiera a los jóvenes. Lo repudiable y execrable es que ataque a menores de edad y es mucho peor cuando pesan sobre él señalamientos de que lleva años como depredador sexual en total impunidad: Nacho Mier volvió a salvar del desafuero a Mauricio Toledo y Saúl Huerta

Nada criticable existe en que Saúl Huerta y el coordinador de los diputados federales de Morena y ex dirigente estatal del PRI-Puebla, Moisés Ignacio Mier Velasco, tengan ciertos arreglos que solamente ellos –y sus operadores políticos y quizás financieros – sepan.

Lo repudiable y que los propios dirigentes y representantes nacionales morenistas y de la 4T deberían cuestionar es que los presuntos arreglos entre Nacho Mier y Saúl Huerta le hayan garantizado impunidad a un sujeto acusado de drogar e intentar atacar sexualmente a un joven menor de edad: En Totimehuacán había rumores de que Saúl Huerta usaba su fundación para acercarse a jóvenes, admitieron vecinos

UN SUPUESTO PEDÓFILO CON MUCHA SUERTE

Pero Nacho Mier Velasco, que desde hace años sueña con ser gobernador de Puebla y que, incluso, al interior de Morena se asegura que en varias ocasiones ha aprovechado su cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el titular de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, para pedirles la candidatura, no es el único protector de Saúl Huerta y Mauricio Toledo, el otro diputado federal de la 4T que debió ser desaforado hace meses y que sigue –y seguirá también en la legislatura –con fuero e impunidad.

El dueño de la franquicia del PT a nivel nacional, Alberto Anaya, es un férreo opositor a que Mauricio Toledo y Saúl Huerta sean desaforados, porque ambas curules pertenecen a su partido y, dicen las malas lenguas, es el que ha movido sus influencias para que el diputado federal electo por Texmelucan no pierda el fuero, ya que es uno de sus más allegados.

La devoción de Alberto Anaya hacia Mauricio Toledo explicaría no solamente por qué Morena y la 4T lo hicieron candidato en Texmelucan, pese al repudio de las bases, sino – también- la razón de su absoluta intocabilidad: Se manifiesta Vianey García contra la imposición de Mauricio Toledo como candidato a diputado local por Texmelucan

Con la mente fija en el 2024, Nacho Mier protege a Saúl Huerta por sus acuerdos privados –políticos, económicos, de grupo, etc- y también lo hace para que Alberto Anaya le deba un favor, que quizás él pueda cobrarle en el 2024, cuando busque ser postulado al gobierno de Puebla por la alianza PT-Morena o, en el peor de los casos, por las siglas petistas: Nacho Mier Velasco y el suplente de Fernández Noroña, entre los diputados federales y senadores que este jueves decidirán si mantienen la protección a Saúl Huerta y Mauricio Toledo

EL DESLINDE INSUFICIENTE DE RICARDO MONREAL

Y mientras Alberto Anaya cuida la impunidad de su favorito Mauricio Toledo y Nacho Mier pavimenta su candidatura para el 2024, el gobierno federal amlista ni se ha enterado de que entre sus representantes tiene a un diputado federal acusado de pederastia y a otro de enriquecimiento ilícito.

Lo más triste no es que Olga Sánchez y Gertz Manero no sirvan de nada, como la mayoría del gabinete presidencial, sino que desde el 21 de abril siga sin hacérsele justicia al (y a los) muchachos presuntamente atacados por Huerta Corona desde años: Acusado de pedófilo, detienen en la CdMex al diputado federal morenista poblano Saúl Huerta Corona.

Algunas voces vinculan al coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, en la vergonzosa trama para no desaforar a Mauricio Toledo y Saúl Huerta. Señalan que el ex gobernador de Zacatecas quiere quedar bien con Alberto Anaya para que lo apoye en la contienda presidencial del 2024, sobre todo después de que el propio AMLO no lo incluyó en su lista de aspirantes.

En contraste, gente de Ricardo Monreal no solamente niega dichas acusaciones, sino que le echan toda la culpa a Ignacio Mier de la impunidad que rodea a Toledo y Huerta. Incluso, de “perverso, mentiroso y tramposo” no bajan a Nachito, quien la semana pasada con instrucciones cruzadas a sus colaboradores logró en dos ocasiones sacar de la orden del día el tema del desafuero para la sesión extraordinaria del Congreso de la Unión.

LA 4T NO TIENE JUSTICIA PARA LOS JÓVENES ATACADOS

Alejandro Armenta Mier, que es miembro de la comisión Permanente del Congreso de la Unión y uno de los senadores más allegados a Ricardo Monreal, votó a favor de que se llevará a cabo la sesión extraordinaria CON EL TEMA DEL DESAFUERO.

Pero también lo hizo así Eduardo Bonifaz Moedano, el suplente usado por Mier Velasco cuando ni siquiera se presentó a la sesión de la comisión Permanente que, a su vez, iba a aprobar la ejecución de un período extraordinario incluyendo el tema del desafuero. El problema es que quedaba claro que ese día no se avalaría la propuesta de sesión extraordinaria, pues el PT y Movimiento Ciudadano se oponían y priístas y panistas solamente votarían a favor…si dicho período era para desaforar a los diputados repudiados.

Desde el pasado 25 de abril la comisión de “Honor y Justicia” de Morena le pidió a Mier Velasco separar de la bancada a Saúl Huerta, pero ese mismo día lo defendió, como sigue haciendo hasta ahora, a pesar de que ello implique que la 4T no ha querido o podido dar justicia a los jóvenes presuntamente atacados por Saúl Huerta y a sus familias: Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena pide a Ignacio Mier separar de la bancada a Saúl Huerta por abuso sexual en contra de dos menores

Así que los impresentables Huerta y Toledo pueden estar tranquilos: Parece que nadie, ni siquiera la Fiscalía General de Justicia de la CdMx los tocará ni con el pétalo de una rosa…mientras sus protectores sean Ignacio Mier, Alberto Anaya, el suplente de Gerardo Fernández Noroña y demás fauna nociva petista y parlamentaria.