La consulta popular y los ex presidentes: Hipólito Contreras

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Ayer se hizo la famosa consulta popular en la que se preguntó a los mexicanos si se debía o no someter a juiciosa los ex presidentes de México a partir de Carlos Salinas de Gortari.

Hasta ahora no sé cuál fue el resultado de la consulta, el gobierno, el partido en el poder y organizaciones que la impulsaron, esperaban o se necesitaban 40 millones de personas a favor del sí, lo que abriría el paso al juicio político contra los exmandatarios.

El partido en el poder es impulsor de las consultas para tratar de demostrar que este es un gobierno democrático que consulta al pueblo antes de tomar decisiones, que ya nada se hace con decisiones unilaterales del gobierno como lo hacían los anteriores.

Veamos un poco a manera de ejemplo. ¿se hizo consulta popular para decidir si se continuaba el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la zona de Texcoco, o se haría en Santa Lucía?

Al final el aeropuerto se inició y se continúa construyendo en Santa Lucía, ¿de quién fue la decisión? Del gobierno sin duda.

¿Se sometió a consulta nacional la construcción del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas en Tabasco? Creo que no, esas magnas y costosas obras se construyen por decisión del gobierno.

Puede haber muchos ejemplos en los que no hubo consulta a los mexicanos, como haber eliminado el Seguro Popular y crear otro en su lugar.

Detengámonos un poco en el tema de la consulta popular sobre si se enjuicia o no a los ex presidentes de México. Suponiendo que en la consulta por mayoría los mexicanos dicen que sí, que los expresidentes deben ser enjuiciados por los delitos que cometieron, principalmente por desvío de recursos, si es así ¿seles llamará a cuentas y se les castigará? ¿veremos tras las rejas a los expresidentes?

Nunca antes en la historia de México se ha enjuiciado a un presidente, desde Guadalupe Victoria hasta Enrique Peña Nieto, hoy lo quieren hacer, se ve complicado el asunto.

¿Se requiere consulta popular para preguntar si un presidente municipal, gobernador, presidente de la república, diputado, senador, o funcionario público, debe ser sometido a juicio por presuntos desvíos de recursos? ¿Se necesita consulta popular para preguntar si un presunto delincuente debe ser juzgado o no?

Sin en este país hay justicia y se aplica la ley vigente, no se requiere consultar al pueblo para juzgar a presuntos delincuentes, se aplica la ley y ya, así de sencillo, si hay elementos de prueba que se proceda y ya.

Ahora suponiendo que el primer ex presidente que va a ser enjuiciado es Carlos Salinas De Gortari, en cuyo gobierno hubo de todo, bueno y malo: firmó el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el TLC, creó el PRONASOL, con lo que se inician los programas federales de combate a la pobreza, esquema que sigue en el gobierno de Morena, reformó el 27 constitucional, no pudo aclarar el asesinato de Colosio y Ruiz Massieu, le estalló la devaluación del peso y la crisis económica, fue a huelga de hambre para defender su gobierno, etc., ¿ de qué lo van a acusar 27 años después de que gobernó el país? Se requerirá de un voluminoso expediente que contenga supuestamente las pruebas en su contra, el expresidente se defenderá por medio de un influyente despacho de abogados, el proceso llevará años, 10 o más, el resultado o resolución final será quizás cuando ya no exista el expresidente.

Lo mismo sucederá con los otros expresidentes que le siguen a Salinas de Gortari, todos se defenderán y harán uso de sus derechos, y también los juicios durarán años.

Que hubo corrupción en los ex presidentes, por supuesto que sí, que malversaron miles de miles de millones de pesos, por supuesto que sí, pero pudieron no dejar huella, todo pudo ser bien ocultado, de modo que será casi imposible comprobarles delitos, si había expertos en desviar recursos, hoy debe haber expertos en detectarlos, esto sería como encontrar una aguja en un pajar.

En fin, la consulta ya se hizo, esto podría generarle bonos políticos al partido en el poder, o, todo lo contrario, pero ¿se logrará el objetivo? ¿México será el primer país en el mundo, que enjuicia a expresidentes? ¿Cómo terminará la serie “El Juicio a los Ex presidentes de México”?