Lo inexplicable: Perdió Morena en Cholula

Fauna Política

Por Rodolfo Herrera Charolet

El michoacano y vecino cholulteca, empresario y ex diputado local (por poco tiempo) y también diputado federal (cuyo mandato también abandonó por 9 meses) y ex Secretario de despacho (también por poco tiempo), perdió por segunda ocasión la oportunidad de ser presidente municipal de San Pedro Cholula, una posición que venía buscando desde hace ya varios años, desde que su padrino y mentor político Alejandro Oaxaca Carreón lo llevó al H. Congreso de la Unión como su auxiliar.

Esa ilusión que se fraguó desde hace muchos años, para lo cual tramitó su ciudadanía poblana que le fue otorgada por el H. Congreso del Estado, se vio cristalizada hace tres años (2008), cuando la alianza del Movimiento Ciudadano (MC) con el Partido Acción Nacional (PAN) lo impuso en contra de la militancia cholulteca. Estaba tan bien apadrinado, que no lograron desbancarlo de la candidatura y con toda tranquilidad formó su planilla de regidores y operadores políticos a su antojo sin limitación alguna. Pero… en el cierre de campaña cometió el más grande de los errores, al refrendar su falta de compromiso y pedir el voto únicamente para él y para la esposa de Rafael Moreno Valle Rosas, en ese momento candidata a la gubernatura, “deme 2 de sus 6 votos… los demás no importan, voten por quien quieran”… dijo en aquella ocasión. Ganó ella la elección pero él perdió en San Pedro Cholula, le ganó el candidato (también impuesto) de Morena-PT-PES.

La diferencia de su pérdida mayor a los 4 mil sufragios, innecesario judicializar la elección, se peleó con todos y todas, perdió operadores, amigos y hasta cómplices. Entre aquella elección y la que ahora perdió se dice que violó o abusó de al menos dos mujeres (según denuncias en la Fiscalía General del Estado).

Tres años después, su habilidad de metamorfosis política y probada astucia de chapulín, lo llevó a la candidatura por la alianza Morena-PT, impuesto a la militancia y con denuncias penales (a decir de algunos, caducadas o inoperantes). Poco importó que la diputada local lo acusara como depredador o que el periódico Reforma lo incluyera en el “El clan morenista señalado de acoso y abuso sexual”; tampoco importó que votara a favor de la reforma energética o que hubiera trabajado en contra de la 4T y el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.

Tampoco importó que la militancia morenista de Cholula y anexas se volcara en su contra, ni que mentaran madres, ni que publicaran su posicionamiento; tampoco importó que incluyera en su planilla candidatos de chile, mole y manteca (de todos los partidos y de todos los grupos) pero contrarios a los morenistas; fiel a su naturaleza, nuevamente cometió el gran error que lo llevó al fracaso.

En su afán de lograr apoyos y movilizadores, amenazó con mandar a la cárcel al presidente municipal en turno, sin tener los elementos para poder hacerlo, así que sin medir consecuencias las amenazas se difundieron, acusaciones ante la FEPADE y hostigamiento a los principales operadores políticos de la administración pública municipal. Los agraviados más enchilados que temerosos, debieron de actuar y todo indica que actuaron, lo hicieron bien. De tener Morena a mitad de la campaña, 2 a uno en las preferencias electorales en San Pedro Cholula, según las encuestas del señor Zenteno, el resultado fue todo lo contrario. Según esos números tendría más de 20 mil sufragios y le daría una paliza a la candidata del PAN. Otras encuestas patito colocaron a la candidata por debajo del independiente,

La jornada electoral del pasado 6 de junio, es evidente, la paliza la recibió el político michoacano avecindado desde su niñez en Cholula… cholulteca pues (última vez que me refiero al michoacano como el michoacano). Únicamente él… se queda solo y su derrota. Su mentor, sin problema será regidor, antes llega un mujer que representa a Morena que no sabemos de donde es o si es o no de Cholula. Poco importa. Morena tendrá 2 regidores, para hacerle la vida de cuadritos a la próxima presidenta municipal… a menos que…

Esta tragicomedia continuará…