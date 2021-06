A7S lanzó “Nirvana”, su nuevo sencillo

Es la primera canción que lanza en solitario, después de éxitos mundiales en colaboración con otros artistas

Por Mino D’Blanc

“Nirvana” es el nuevo sencillo de A7S, mismo que ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

A7S comenta respecto a dicha canción: “quiero que la gente piense en lo que es el nirvana para ellos; paraíso: tal vez sea una persona, un lugar o una cosa. La letra y la vibra de la canción es melancólica; puede funcionar cuando estás triste o feliz. No es necesario que exista un entorno especial para escucharlo, ya sea que estés teniendo un mal día y quieras encontrar algo de consuelo o si se lo estás pasando en grande en una fiesta con tus amigos. Creo que “Nirvana” tiene dos lados”.

Con el mismo artista en las voces, la canción en género dance pop es el primer sencillo lanzado por A7S sin un artista colaborador adjunto: una señal de lo que vendrá para este cantante, compositor y productor sueco, ya de gran éxito que ahora comienza en un nuevo camino, con mucha más música por venir en un futuro cercano.

Hay que recordar que tiene éxitos mundiales como “Breakin Me” en colaboración con Topic, “Why Do You Lie To Me” con el rapero Lil Baby y “Your Love (9pm)” con ATB –una reelaboración del original house clásico de Ibiza-.