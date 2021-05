Antonio Banderas aplaude a Blindness

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

Desde el Teatro Soho Málaga, España el actor Antonio Banderas fue el encargado de develar la placa conmemorativa de Blindness la cual cumplió sus primeras 100 representaciones en el Teatro de los Insurgentes. Para dicha celebración el actor aprovecho para enviarnos un mensaje contundente y poderoso, aplaudiendo todo al talento de la actriz Marina de Tavira a los productores Tina Galindo, Claudio Carrera, Diego Luna, Luis Gerardo Méndez y a todo el equipo en México y Londres que hacen posible esta insólita experiencia deseando ¡Larga vida a Blindness!

Blindness es una obra narrativa, sonora y luminosa, donde el público puede sumergirse en una experiencia poco convencional ya que se conjugan movimiento de luces con audio binaural, que te hace vivir una experiencia única y revolucionaria. Dirigida por Mauricio García Lozano y con la voz de la gran actriz Marina de Tavira, basada en el “Ensayo sobre la ceguera” de José Saramago.

Su mensaje refiriéndose al teatro me pudo encantar muchísimo “El teatro es un muelle para echar a la mar nuestros sueños, para encontrar respuestas a las preguntas que este extraordinario momento nos arroja, el arte, siempre se renueva y sobrevive, por ello, celebro la osadía de quienes han hecho posible una experiencia como Blindness y confiaron en que el público regresaría al teatro, no tengo duda que la voz de José Saramago hoy resuena con más intensidad que nunca, nos confronta, nos sacude, nos hace ver como a la protagonista de su historia que el mundo no puede ni debe existir en la negación del prójimo.

Amalgama, dirigida por el mexicano Carlos Cuarón (nominado al Óscar, al BAFTA y ganador del León de Plata de Venecia por el guión de Y tu Mamá También) participará en Sección Oficial en el 24 Selección Oficial del 24 Festival de Cine de Málaga.

Amalgama es una comedia de humor negro protagonizada por Manolo Cardona (¿Quién Mató a Sara?, Narcos, Guerra de Likes), Miguel Rodarte (Narcos: México, Perfectos Desconocidos, Salvando al Soldado Pérez), Tony Dalton (Better Call Saul, Sense 8, Las Hijas de Abril) y Stephanie Cayo (Club de Cuervos, Yucatán, Como Caído del Cielo).

La cinta, rodada en México y República Dominicana, es el tercer largometraje como director de Carlos Cuarón, tras Rudo y Cursi y Besos de Azúcar. El guion es coautoría de Cuarón y Luis Usabiaga. La producción es de Cuarón con Manolo y Juancho Cardona.

Cuatro dentistas que se encuentran en un congreso en la Riviera Maya deciden darse un respiro e ir a pasar un fin de semana a una minúscula isla del Caribe. Los tres hombres desean a la única mujer, pero ella está ocupada en otros problemas. Cada uno de ellos oculta un oscuro secreto. Vivirán juntos una disparatada, sensual, intensa y claustrofóbica experiencia en donde los celos, la envidia y los excesos marcarán sus vidas para siempre.

Una producción de Besos Cósmicos, Lokal 3 Productions y 11:11 Films, las ventas internacionales están a cargo de Soul Pictures. En México la cinta será exhibida en cines comerciales en el último trimestre de 2021, bajo el sello de Cinépolis Distribución.

La Casa de Las Flores la película

Este 23 de junio, llegará a Netflix la película que revelará los secretos que aún viven en las paredes de la casa de la Mora, y a la que se suman Angélica María, Tessa Ia y Andrea Chaparro

Los fans de La Casa de las Flores podrán seguir disfrutando la historia de una de las familias más queridas de la televisión, en la que además de Cecilia Suárez, Aislinn Derbez, Dario Yazbek y Juan Pablo Medina, ahora se suman Angélica María, Andrea Chaparro y Tessa Ia.

La Casa de las Flores, La Película, contará de nuevo con las actuaciones de Ximena Sariñana, Paco León, Isabel Burr, Luis de la Rosa, Tiago Correa, Emilio Cuaik, Javier Jattin, Norma Angélica, además de la participación especial de Christian Chávez, Natalia Juárez y Paco De Miguel.

El guión corre a cargo de Gabriel Nuncio y Manolo Caro, quien además de ser productor ejecutivo junto con Rafa Ley y María José Córdova, también la dirige.

