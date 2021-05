Congreso local dividido, Mundo Tlatehui perdido, lucha cerrada en Puebla capital y más proyecciones azules

Debate

Por Roberto Desachy Severino

El amasiato PRI-PAN-PRD ya tiene fecha de divorcio: El 7 de junio del 2020, porque los coalicionistas antimorena no tienen una agenda legislativa conjunta y, tampoco, planes para mantener la cohesión una vez concluida la jornada electoral concurrente.

De acuerdo a una fuente muy confiable del blanquiazul, las proyecciones panistas marcan la posibilidad de que ningún partido –por sí solo- tenga mayoría en el siguiente Congreso local, ya que su partido estima que podrá contar con 12 diputados, pero Morena alcanzará esa misma cifra, el PRD se quedaría con 2 y el PRI con la sorprendente cantidad de 7 legisladores.

El resto de los miembros de la próxima Legislatura poblana (41 miembros en total) sería para la chiquillada. Así que –según los cálculos panistas- nadie obtendría la mayoría en el Congreso local, mientras que, en la disputa por las diputaciones federales, los morenistas se quedarían con 10 y la alianza PRI-PAN –PRD con las restantes 6.

Obvio que, si Morena obtiene 12 diputaciones locales y 10 federales, como las estimaciones panistas lo marcan, el partido del presidente López Obrador no habría tenido un desplome…¡pese a todo!, incluyendo las divisiones internas, las rapacerías de Carlos Evangelista, Édgar Garmendia, Mario Delgado, Bertha Luján y demás: Carlos Evangelista, Mario Delgado, Citlali Hernández, Araceli Esther Gómez, Alejandro Peña y Bertha Luján, los “dueños” de Morena

PAN: ARRIBA EN PUEBLA CAPITAL Y ATLIXCO, PERO PERDIDO EN TEHUACÁN, TEPEACA Y SAN ANDRÉS CHOLULA

La fuente informativa –confiable y conocedora a fondo del partido y, también, de la elección- añadió que sí ha habido una verdadera coalición con el PRI-PRD, que sí están apoyando las campañas y cumpliendo compromisos. Sin embargo, las marcas AMLO y Morena, en ese orden, se mantienen muy fuertes en el estado.

Por lo mismo, panistas aseguran ir adelante por 7 puntos –no los 15 que pregona su discurso oficial- en la Angelópolis, pero no contemplan arrasar en la zona conurbada, ya que, en San Andrés Cholula, que fuera su bastión, en este momento se dan por perdidos y lo mismo ocurre en Tepeaca, mientras que en San Pedro Cholula Paola Angón va abajo por 4 o 5 puntos frente a su ex yerno, Julio Lorenzini.

Su candidato en San Andrés Cholula, Mundo Tlatehui fue abandonado por los liderazgos del partido y su mentor, Leo Paisano, se mantiene en la cárcel y, para desgracia de Mundo, Leo era el que pensaba en ese grupo político: Candidatura de Mundo Tlatehui en San Andrés Cholula, error de la dirigencia estatal y del delegado nacional del PAN, acusó Blanca Jiménez

Además, en Puebla capital podrían no ganar las 6 diputaciones locales, puesto que el perredista Arturo Loyola y la priísta-antorchista Soraya Córdova van abajo en sus distritos y no parecen repuntar. Los panistas piensan que en el sur de la ciudad la gente todavía cree que Morena y la 4T son su esperanza de salir adelante.

TEZIUTLÁN: ALIEN CONTRA DEPREDADOR

El expriista, ex morenovallista, ex panista, hoy morenista y verdadero chapulín de la grilla, Sergio Salomón Céspedes, se perfila para reelegirse en Tepeaca, mientras que el inútil panista de Guillermo Velázquez también se mantendría como presidente de Atlixco, no porque los vecinos lo quieran, sino debido a la fortaleza de la marca PAN y a los escándalos que han involucrado a Morena a nivel nacional y estatal.

En contraste, en Texmelucan, Cuautlancingo, Amozoc y varios municipios más serían derrotados los ediles morenistas Norma Layón (6 puntos abajo), Lupita Daniel Hernández y Mario de la Rosa, a quienes la gente ya no soporta por su incompetencia, corrupción, frivolidad, abusos y lo que resulte: Gobierno de Layón: Agresión y represión contra los ciudadanos texmeluquenses

En Teziutlán hay una contienda “Alien contra Depredador” entre el ex priísta, hoy morenista y actual alcalde con licencia, Carlos Peredo Grau y el aliancista Toño Vázquez. Ambos se odian desde atrás tiempo, son mañosos, mapachosos electorales y se están dando con todo…y no precisamente en el buen sentido.

En Chignahuapan el priísta-aliancista Lorenzo Rivera podría derrotar con cierta facilidad a Morena, no por nada su familia ha ejercido un cacicazgo bastante fuerte, pero al mismo tiempo con oficio y aceptación social. En contraste, en Zacatlán la elección está cerrada entre el priísta y muy desprestigiado José Luis Márquez Martínez, el ex panista y hoy morenista Raúl Hernández Quintero y otro candidato más: En Zacatlán sujeto contratado por 500 pesos agrede a Raúl Hernández Quintero, candidato de Morena

JESÚS ZALDÍVAR Y LALO ALCÁNTARA, EN LA DISPUTA POR COORDINAR AL PAN EN EL PRÓXIMO CONGRESO LOCAL

En Tehuacán el PAN está más que perdido…como se contemplaba desde el principio. Pero en la disputa por las curules locales y federales de la entidad el blanquiazul espera las victorias de Mónica Rodríguez, Lupita Leal, Kevin Vargas, Jesús Zaldívar, Corona Salazar, etc: PAN 2021: En la pelea por San Andrés Cholula, Amozoc, arriba en Cuautlancingo y perdido en Tehuacán y Atlixco

En caso de que, por primera vez en la historia de Puebla ningún partido tenga mayoría en el Congreso, los diversos partidos tendrán que hacer política, armar alianzas coyunturales, alcanzar acuerdos y erigirse –ahora sí- como un verdadero poder legislativo, no como ha sido hasta ahora: La Legislatura se ha comportado siempre como una mera ventanilla de trámites del gobernador en turno.

Por lo mismo, será interesante definir quiénes coordinarán a las diferentes fracciones parlamentarias de Morena, PAN, PRI, etc. En el caso del blanquiazul, la disputa será –otra vez- entre el riverista Jesús Zaldívar y el genovista Lalo Alcántara, quienes ya se enfrentaron por la dirigencia del comité municipal del partido y, ahora, deberán definir quién se queda con la representación de los panistas en la próxima Legislatura.

Zaldívar tendría la ventaja de haber obtenido la curul en las urnas, pero Alcántara ya tuvo experiencia legislativa y es la mano derecha de Genoveva Huerta. Al final de cuentas, ella tendrá la facultad de decidir al coordinador de los diputados del PAN, aunque debe tomar en cuenta lo que decidan los miembros de la fracción parlamentaria, que arman una plenaria y le hacen una propuesta al dirigente del partido.

La disputa entre Jesús Zaldívar y Lalo Alcántara será una especie de guerra entre Freddy Krueger contra Jason Voorhees.