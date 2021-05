Campañas: propuestas, muchas; Morena: conflictos

En pocas palabras

Por Jesús Contreras Flores

Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena y Ricardo Monreal Ávila, senador por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, en menos de dos semanas visitaron la capital poblana con la pretensión de solucionar el desencuentro de los morenistas que se dio por la decisión “de arriba” en la designación de Claudia Rivera Vivanco, como candidata a la presidencia Municipal, dejando fuera al candidato de Casa Aguayo, Gabriel Biestro Medinilla. La mano dura de Morena, abrió más la zanja que existe con el promotor del diputado local, con licencia, el gober Miguel Barbosa Huerta. Desde el Palacio Nacional se decidió enviar al pastor del senado Monreal Ávila, que vino acompañado de su acólito poblano, Alejandro Armenta Mier, quién es otro adversario de MBH, qué trío.

Pues no hubo confesión, sólo un saludo de paso, por la vía telefónica. El zacatecano, siempre acompañado de su par poblano, que tiene a sus equipos trabajando para el 24, por ejemplo el que encabeza el diputado local, Raymundo Atanacio Luna que ahora promociona a su senador, eso dicen, en el séptimo distrito federal con cabecera en Tepeaca, donde busca la diputación federal, aprovechó su estancia para reunirse con los morenos “buenos” entre ellos la alcaldesa que busca su reelección, ante los que presentó su libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral”. Allí, of course, Monreal que tiene la tarea de unir a los morenistas del país, que integran un Movimiento, que está más que partido, hizo un llamado a la unidad, a las fuerzas progresistas para empezar a construir algo así como nuevos organismos, tal vez otro INE y otro TEPJF. Pidió no titubear ni hacer el juego a la derecha, pues se juega mucho en este proceso electoral. La división, lejos de avanzar al progreso, provoca retroceso en las libertades fundamentales de la ciudadanía…Desde luego convocó a los asistentes, por allí sus colegas Nancy de la Sierra Arámburo y Alejandro Armenta Mier, atentos al llamado del pastor, como estaban unos legisladores locales en funciones –algunos de ellos buscan la reelección o una curul a San Lázaro, como Lizeth Mejorada, Carlos Hernández Hernández, Nayeli Salvatori, Pablo Salazar, René Sánchez Galindo, Iván Herrera Villagómez, Paola Ruiz, Miguel Trujillo, Raymundo Atanacio Luna, el enlace del CEN, Carlos Evangelista Aniceto, sin faltar los dirigentes estatales encabezados por Edgar Garmendia de los Santos.

El mandatario poblano, Barbosa Huerta, también envió su mensaje. Celebró la visita de Monreal, pero según informaron varios medios locales el ejecutivo comentó que un solo encuentro no es la solución para los conflictos internos, pero sí es buena para la preparación del cambio de poderes que se dará el 2024… Y hay algo más, solo para entendidos…Dejo “completito” el párrafo final de la nota que se publicó en el portal de “El Sol de Puebla”, está muy interesante:(…) bienvenida la libertad de la aspiración, de la imaginación, pues claro que sí, hay alguien que dijo que iba a ser gobernador cuando Dios lo quisiera y es cierto, pero a veces Dios dice que no, celebro que haya libertad política cuando yo soy gobernador”, concluyó…digamos que fue un recordatorio para… Así que en estos días la disputa morenista para la carrera 21-24, que está que arde, presentó al público a dos participantes de la carrera, que es mixta, una del equipo de Palacio Nacional, Claudia Rivera Vivanco; otro del bloque del Senado, Alejandro Armenta Mier, que se observó ansioso o nervioso, junto al pastor. Faltó el representante del conjunto barbosista, Gabriel Biestro Medinilla… y el que ya entró a la carrera y que espera instrucciones del dueño del club poblano-tabasqueño y que ahora es coordinador de la diputación morenista en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco…

En este clima polarizado, con mucho chapulineo y declinaciones y más, en particular en Morena, acusaciones, señalamientos, inseguridad, siguen las campañas de todos los candidatos a las Presidencias en los 217 municipios, de los 26 aspirantes a diputaciones locales y pretendientes a las 15 diputaciones federales…muchas propuestas, muchas…

Puebla recibió un total de 4 millones 739 mil 921 boletas para elegir 15 diputados federales, actas de escrutinio y cómputo, la documentación con emblemas de partidos políticos y el líquido indeleble necesario para que la misma cantidad de ciudadanas y ciudadanos de Puebla puedan votar de manera libre el próximo 6 de junio. El Presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE), Marcos Rodríguez del Castillo, nos informa del cumplimiento de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que las boletas electorales deberán estar en poder de los 15 Consejos Distritales quince días antes de la elección, para ser entregadas a las o los presidentes de mesa directiva de casilla dentro de los cinco días previos al anterior de la elección. La distribución de la documentación se realizó desde las bodegas centrales del INE, donde fueron revisadas y selladas, hasta cada una de las 15 Juntas Distritales, donde ya hay elementos de la SeDeNa, que no sólo custodiaron el traslado, sino que permanecerán en dichas Juntas resguardando el material, lo que brinda la certeza de que se mantiene la cadena de custodia. Atestiguaron Consejeras y Consejeros y representantes de los partidos políticos….

El ciudadano Andrés Manuel López Obrador pidió perdón a la gente de la Línea 12; como persona, deseó que nadie sufra, que nadie pierda la vida, cree que lo más sublime, lo más importante de todo es la vida. “Nada humano me es ajeno” …nos tenía con el pendiente…tan…tan…Cynthia Iliana López Castro, diputada federal lanzó a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, presidente del CEN del PRI como el candidato a la Presidencia de la República para el 2024…Por eso están como están… “Las dictaduras piensan por el pueblo, no dejan pensar al pueblo”, Papa Francisco…

