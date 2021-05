Asociaciones civiles se ampararán contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

Hipólito Contreras

El Centro de Defensa de Derechos Humanos Víctimas de la Ley y de la Justicia recurrirá al amparo ante la justicia federal en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que se promulgó el 16 de abril en el Diario Oficial de la Federación por considerar que se violan los derechos humanos de los ciudadanos.

Raymundo Mirón Terrón, representante de asociaciones civiles en defensa de derechos humanos, dijo que se oponen a que el padrón exija que se proporcionen los datos biométricos de los usuarios que tienen una línea de celular a su nombre.

En la reforma que se estableció se señala una sanción para las personas no quieran proporcionar sus dataos biométricos, la sanción consistirá en retirarle la línea telefónica y sin servicio de internet, el usuario quedaría incomunicado.

Nos oponemos a esta medida porque es una presunción de que todos los ciudadanos podemos ser potenciales delincuentes, fotografías, huellas dactilares, iris de los ojos se aplica a los delincuentes pero no a los ciudadanos en común, los ciudadanos no somos delincuentes, nos oponemos a que se nos obligue a proporcionar los datos biométricos, además de que no sabemos quién va a manejar los datos biométricos una dependencia, la compañía telefónica, o será una base de datos independiente manejada por el Instituto Nacional de Telecomunicaciones, o alguna otra entidad, estamos en completa indefensión.

Está legislado en la Constitución, artículo primero que las garantías y derechos que establece serán respetados, a esto se le suman los tratados internacionales como la ONU, OEA, que México ha firmado, en donde se establece que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, domicilio y correspondencia.

Esta reforma, señaló, está violando sus derechos de la declaración internacional de los derechos humanos.

Nosotros como organización de defensa de derechos humanos estamos promoviendo la presentación de demandas de amparo en contra de esta legislación, queremos invitar a todos los ciudadanos que tengan una o varias líneas telefónicas, a que se adhieran a este movimiento para que vea el gobierno que el padrón es algo ilegal, inconstitucional y que viola los derechos humanos, señaló.

Explicó que en la reforma se establece que cada línea telefónica deberá contar con la siguiente información: el número de la línea telefónica móvil, la fecha de la activación de la línea, nombre completo y en su casos denominación y razón social del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía, clave única, datos biométricos del usuario y en sus caso del representante legal de la persona moral conforme a las disposiciones administrativas, domicilio del usuario, datos del concesionario en telecomunicaciones, esquema de información telefónica ya sea pago o prepago y los avisos de autorización de la información respectiva.

Se establece la obligación de que cada usuario deberá proporcionar a las empresas telefónicas y al padrón sus datos biométricos.