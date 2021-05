SMS promueve “Triángulo” en colaboración con el tiktoker Rufas

Por Mino D’Blanc

SMS promueve “Triángulo”, canción en la que cuentan con la colaboración del tiktoker venezolano Rufas

“Triángulo” expresa el sentir durante el proceso de olvidar un amor, el momento en que encuentras todas las respuestas que necesitabas para continuar tu camino solo y terminas por soltar a esa persona, para ponerla en l pasado.

Simpatiko dijo: “a la hora de hacer una canción de amor o desamor es importante hacer la historia tuya, tienes que sentir lo que cantas; eso lo tenemos muy claro y lo llevamos a cabo en cada canción. Esta vez teníamos la certeza desde l inicio que en los rap de la canción queríamos mucha energía, por lo que la intervención de Rufas aportó lo que buscábamos”.

El sencillo fue producido por Diamantone y Ear Candy junto con su compañía MPM.

My Miller comentó: “buscábamos una sonoridad urbana, pero con un sentimiento más profundo, una letra romántica, dinámica y explosiva a la vez. Logramos una mezcla brutal entre todos los que participamos en el proceso de creación de la canción”.

El video de “Triángulo” lo grabaron SMS en Cuba y Rufas en México. No fue tarea fácil la grabación del mismo, ya que la pandemia global del COVID-19 se tornó en un pequeño obstáculo. Los artistas comentaron que hubo restricciones con los horarios para salir a la calle y eso fue un impedimento para lograr el objetivo de manera ordinaria.

En relación a la colaboración con SMS en esta canción, Rufas aseguró sentirse agradecido y aunque no ha sacado temas de forma individual, lleva años haciendo música, exigiéndose cada vez más. “El respeto se gana trabajando, no es lanzar por lanzar. He logrado mucho en mi carrera, en mis redes sociales y estaba preparando mi camino en la música”, a lo que el venezolano también añadió: “si tuviera que calificar “Triángulo”, es algo donde vamos a poder ofrecerle al público desde un contenido muy romántico hasta un contenido más dinámico y explosivo. Es una unión muy fuerte, yo lo considero un temazo”.

Los integrantes de SMS por su parte señalaron sobre “Triángulo”: “es nuestra primera colaboración, pero no la última; tenemos muchas más en lista que están esperando para salir. Por ahora no queremos darles más detalles para que “corran” a YouTube a ver el video”.

El link del video de “Triángulo” es: https://www.youtube.com/watch?v=HoewtbhmRMA

-Sobre SMS:

Es una agrupación cubana con más de 7 años en la industria de la música. El portal Pistacubana les otorgó el premio al “Artista Novel del Año” en 2013. Están ubicados dentro de los 100 artistas mejor rankeados del momento, según el índice de dicho portal y dentro de los 40 mejores rankeados de la década. Han visitado México en 3 ocasiones, realizando en casi todo el territorio nacional giras extensas y exitosas. De dichas visitas destacan su participación como embajadores de la aplicación Likee en giras de escuelas así como sus presentaciones en el Pepsi Center CDMX, en el Lunario del Auditorio Nacional y en la Arena Ciudad de México, que son tres de los escenarios más importantes y emblemáticos del país. También destaca su presencia en el Billboard Latin Show Case en Bogotá, Colombia.

Para seguirlos en Instagram: SMS: https://www.instagram.com/smscubamusica y Rufas: https://www.instagram.com/elrufas