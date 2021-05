Nora Merino confirmó que dobleteará: Seguirá en la nómina del Congreso local y buscará su reelección

Jorge Barrientos

La recién nombrada candidata a diputada local por el Distrito 10 por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Nora Merino Escamilla, dijo que no dejará su cargo como presidenta de la Junta de Gobierno y coordinación Política en el Congreso del estado, dado que la ley no se lo impide.

Explicó que los diputados que van por una reelección no están obligados a separarse de su cargo, porque no manejan recursos públicos y sus horarios no son los mismos que un funcionario, pero realizará campaña en los tiempos que no interfieran en sus responsabilidades legislativas.

“También les quiero confirmar que no pediré la licencia como diputada local de Morena y estoy abierta a que se hagan revisiones extemporáneas para demostrar que no habrá ningún tipo de desvío de recursos públicos desde el Congreso en favor de mi campaña”.