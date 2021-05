Ceci Flores platica sobre su personaje Dayana en “Mi Querida Herencia”

Por Mino D’Blanc

Ceci Flores es una actriz y conductora de televisión egresada del Centro de Educación Artística de Televisa. Ha tenido constante actividad en telenovelas, programas unitarios y es muy reconocida también por los programas que ha conducido en Telehit. En su faceta histriónica actualmente da vida a Dayana en la exitosísima serie “Mi Querida Herencia”, producida por el experimentado Elías Solorio.

Platicamos con Ceci Flores, gracias a las finas atenciones de la licenciada Rocío Rangel, de Televisa.

MD’B: ¿Cómo llegó “Mi querida herencia” a tu vida?

CF: Ya me había llamado el productor Elías Solorio para realizar un programa piloto que protagonizábamos Alexander Tavizón y yo; ese programa nunca salió al aire, sin embargo, me llamó para “Mi Querida Herencia” y sin pensarlo acepté.

MD’B: Has trabajado en telenovelas, programas unitarios, así como conductora de programas televisivos y hasta cápsulas en “La Jugada” de Televisa. Ahora te vemos en estas temporadas de “Mi Querida Herencia” en género de comedia.

CF: Me encanta hacer comedia; es lo más difícil. He hecho mucho drama y también me gusta, pero sin duda alguna, la comedia es algo muy especial que disfruto mucho y de lo que cada día aprendo. Hacer comedia requiere mucha exigencia.

MD’B: Y volviste a ser quinceañera con Dayana.

CF: Sí, es la primera vez que me visto de quinceañera con un traje tan grande (ríe).

MD’B: ¿Han platicado de hacer una nueva temporada, tomando en cuenta el éxito que ha tenido el programa?

CF: Aún no, pero esperemos que se vuelva a dar.

MD’B: No puedo dejar de mencionar el fallecimiento de Patricio Castillo.

CF: El querido Pato que deja un gran hueco no solo en “Mi Querida Herencia”, sino en toda la televisión mexicana por el gran actor que fue. Era esplendido como actor, pero también ser humano. No sabes cuánto lo extrañamos.

MD’B: ¿Vienen más sorpresas en esta temporada de “Mi Querida Herencia”?

CF: Sí, claro. De hecho, en el programa de hoy (jueves 6 de mayo) habrá más sorpresas por las que el público no se la puede perder.

MD’B: ¿Qué viene en tu vida profesional en este año?

CF: Estoy estudiando la universidad; estoy estudiando producción de cine y televisión, que me gusta mucho. Quiero dedicarme a producir cine. Ya he tenido la experiencia de producir mi propio programa de televisión junto con Memo del Bosque, mismo que yo conduje.

MD’B: ¿Algo más que quieras agregar?

CF: Que no se pierdan “Mi Querida Herencia” todos los jueves al finalizar el noticiero de Denisse Maerker por “las estrellas”. Se van a divertir mucho con esta comedia de situación que es para toda la familia y en la que en cada episodio hay nuevas sorpresas.