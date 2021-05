Por no acreditar legal procedencia de gas LP, SSP detiene a dos

Staff / IMR

-Los agentes aseguraron además un vehículo con tanques

SAN MIGUEL XOXTLA, Pue.- Agentes de la Policía Estatal detuvieron a dos personas por no acreditar la legal procedencia de diversos tanques con gas LP.

Durante patrullajes de vigilancia, los uniformados se percataron que estaba estacionada una camioneta Nissan cargada con cilindros de gas, y a un costado se encontraba un hombre orinando, a quien le señalaron que se trataba de una falta administrativa.

Además, los uniformados solicitaron la documentación que acreditara la legal procedencia del combustible; sin embargo, Rodolfo C., de 32 años, y Miguel Ángel C., de 24, afirmaron no contar con ella, razón por la que fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.