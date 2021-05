IEE niega el registro a cinco candidatos a diputados locales de Morena

Quedaron fuera los reeleccionistas Emilio Maurer, Fernando Sánchez y el dirigente Pablo Salazar

Jorge Barrientos

El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla negó al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 5 candidaturas a diputaciones locales por incumplir con la paridad de género.

Quienes se quedaron con las ganas de participar en la próxima contienda electoral son: Karla Martínez Gallegos, en el distrito 6 con cabecera en de Teziutlán; Roberto Solís Valles, del 8 en Huejotzingo; Emilio Maurer Espinosa, en el 11 de Puebla capital; Pablo Salazar Vicentello, en el 18 de Cholula y Fernando Sánchez Sasia, de Tehuacán.

Por lo tanto, estos personajes no han iniciado con actos proselitistas, por lo que el partido obradorista tendrá que hacer sustituciones, que se suman a la que no ha realizado en el distrito 11 federal, donde ya no competirá Saúl Huerta Corona.

Ahora Morena se enfrenta a la disyuntiva de sustituir algunas de las candidaturas comunes o retirar la postulación de alguno de sus aspirantes de la coalición que ya se encuentran en campaña.

Esta problemática se suma a la sustitución que tiene pendiente en el distrito electoral federal 11 de Puebla capital, donde ya no competirá por la reelección Saúl Huerta Corona, acusado de abuso sexual contra menores de edad.

El resto de las candidaturas de los partidos políticos para las 26 diputaciones locales y los 217 ayuntamientos las aprobó el IEE sin inconvenientes y no se negaron otros registros.

A esto también se le suma que, en el municipio de Chalchicomula de Sesma se bajó su candidato a la alcaldía Carlos Sánchez Aguilar, quien tuvo un accidente y por lo tanto no podrá hacer proselitismo en favor de esta fuerza política.