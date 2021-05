Anthony A a la conquista del público mexicano

Promueve el sencillo “Sólo Mía” que hizo en colaboración con Pierre La Voz

Por Mino D’Blanc

Anthony A es un cantante y compositor de reggaetón y del género urbano. Nació en Las Vegas, Nevada. Es descendiente de padres mexicanos.

Desde temprana edad, descubrió su agrado por la música. El karaoke fue su primer contacto con la interpretación, así que decidió prepararse profesionalmente para pulir su talento y comenzar a crear sus oportunidades, pues como Anthony A lo expresa “la música siempre va existir, en distintas formas; la música es innovadora, todo el tiempo trasciende, así que uno debe estar preparado para ofrecer novedades al público”.

El intérprete busca aportar música llena de alegría y amor para el mundo.

Hasta ahora, cuenta con los sencillos “Te Quiero”, cuya producción la realizó Arce y fue grabada en Las Vegas de la mano de Thomas Marolda; Además de su reciente colaboración en el tema “Solo Mía” junto a Pierre La Voz, que ya cuenta con más de un millón de reproducciones en YouTube.

Actualmente, continúa promoviendo “Solo Mía” en Latinoamérica, además de estar concentrado en la creación de material para presentarlo próximamente al público. Su mayor anhelo es que México conozca sus creaciones y se convierta en su cómplice para alcanzar su sueño más anhelado: destacar en el mundo entero. No deja de lado seguir colaborando con Pierre La Voz.

Pretende colocarse dentro del gusto del público mexicano a través de su estilo fresco y original en el género urbano.

Platicamos con él, gracias a las finas atenciones de la licenciada Belén Nayele Flores Cerón las facilidades otorgadas para la realización de esta entrevista.

MD’B: ¿Por qué la A solita en tu nombre?

AA: La A es por mi apellido; me llamo Anthony Ávila. Mis iniciales son doble A, entonces había mucha gente que me decían “Doble A” y muchos comenzaron a decir que así no, que mejor Anthony Ei (“A” en inglés) y se me quedó ese nombre desde pequeño.

MD’B: ¿Cómo se te dio el gusto por la música urbana?

AA: Todo el urbano, el reggaetón, a mí siempre me gusto desde que Daddy Yankee sacó su álbum “Barrio fino”. A mí me inspiró mucho él desde que era pequeño. Yo recuerdo poniéndome gorras de los New Yorks Yankees como las que él se ponía. Cuando sacó “Gasolina”, “Machucando”, “Rompe” y muchos temas más, la verdad me inspiro y desde ahí el reggaetón ha sido un género muy especial para mí, me encanta, me gusta mucho y desde ahí recogí paso y comencé a tomar camino.

MD’B: ¿Qué es el reggaetón para ti?

AA: Para mí es muy diferente de cómo el público lo puede ver. Para mí es algo que puede dar alegría, puede dar baile. Yo crecí con el reggaetón de la vieja escuela. Para mí puede ser hecho en cualquier forma; puede ser reggaetón romántico, puede ser reggaetón perreo, puede ser reggaetón urbano así comercial o puede ser un reggaetón de calle que es el malianteo, pero para mí es pura alegría, puro baile. Ya se convirtió más hacia el urbano.

MD’B: ¿Cuál consideras que es tu mayor aportación como músico, como compositor, como cantante al reggaetón y al género urbano?

AA: Hoy en día yo sé que hay muchos artistas que suenan casi igual. Sí tengo pensado meterle a mi música un poco de inglés, lo que es el espanglish. Yo sé que hay artistas que ya hicieron eso, como cuando J Balvin hizo el track con Kory B. Yo quiero hacer algo así con el reggaetón; “Sólo mía” es puro español, pero sí tengo pensado en el futuro meterle algo en inglés, para cambiar mi estilo y para que cuando la gente escuche digan “¡Oh, wow, es Anthony A!”, sin que tengan que averiguar o preguntar quién canta. Si escuchas una canción de Daddy Yankee inmediatamente sabes que es él, porque conoces su voz, conoces su estilo, conoces todo.

MD’B: Pierre La Voz influye mucho en ti y ahora “Solo mía” es un éxito.

AA: Sí, la verdad, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Estoy bien agradecido con Pierre que me dio la oportunidad. Me sorprendió que pasó el millón; jamás imaginé que iba a pasar el millón, pero gracias a Dios Todo Poderoso que sí pasó y yo estoy muy bendecido. Primeramente, la canción tenía que ser solo de Pierre, pero después terminamos haciéndola juntos, me dio la oportunidad de trabajar con él y estoy muy contento con eso.

MD’B: ¿Cómo conociste a Pierre La Voz?

AA: Lo conocí en un estudio aquí en Las Vegas cuando yo tenía 8 o 9 años. Desde pequeño estuve haciendo la música, pero lo empecé a tomar en serio ahora. Cuando estaba muy pequeño estaba cantando, haciendo grabaciones para un disco y ahí estaba Pierre, lo conocí y comenzó a escribirme canciones. Nos llevamos como por 7 años. Él estaba muy joven, tendría como 17 o 18 años. Yo estaba con él y me comenzó a escribir, comenzó a guiarme como si fuera un tipo coach y la verdad desde ahí siempre tuvimos comunicación, nunca la perdimos. Él siempre tuvo comunicación con mi familia y ya ahora que tengo 23, me dio la oportunidad de trabajar con él y la verdad estoy muy agradecido.

MD’B: ¿En qué momento te llega la composición y con qué instrumento compones?

AA: Yo siempre saco inspiraciones de algo que me mueve, de algo que me ha pasado y de ahí compongo. Instrumentos no toco, nada más es puro lápiz y papel y de ahí escribo mi letra. Yo agarro algo instrumental, lo escucho y empiezo a improvisar, a cantar, a rapear, lo que me sale de la mente, algo que me ha pasado. Como por ejemplo, si termino con mi novia, me rompe el corazón o lo que sea, yo me inspiro, lo que siento y estoy pasando lo escribo en un papel. Después lo haces en música y lo lanzas al público.

MD’B: ¿Sobre qué temas más escribes?

AA: Por ahora me estoy enfocando mucho en el amor, en el romanticismo. En el futuro pienso sacar más canciones de baile, de perreo. Siento que llevo más canciones de amor que de otra cosa y no quiero que sea monótono, quiero sacar más así de baile, de rumba y todo eso.

MD’B: ¿No consideras que el reggaetón tenga un exponente del romanticismo y que tú pudieras ser?

AA: Claro que sí; el romanticismo es algo que cualquier persona pasa, aunque seas el más valiente o el más bravo, siempre vas a pasar por romanticismo. Es algo que todos pueden escuchar y para mí es algo que sí puedo hacer y puedo quedar ahí en el género de reggaetón romántico.

MD’B: ¿Qué tanto influye la música orgánica en tu música?

AA: Me voy siempre por lo digital, pero sí me gustaría hacer una canción acústica con guitarra y voz. Como mi sencillo “Te quiero” estaría bien si fuera puro piano o guitarra, ya que es una de mis favoritas para ser románticas.

MD’B: Te interesa mucho México para que sea trampolín tuyo. ¿Por qué?

AA: México es una de las plataformas más importantes del género del Reggaetón. Aquí en Las Vegas llega por ejemplo J Balvin y dice: “¿dónde está mi gente de Colombia, de Chile, de Argentina?” y aunque la gente responde, no sucede lo mismo que cuando dice “¿dónde está mi gente de México?” y todo mundo grita y es una fiesta. Yo siempre pienso que si no fuera por México el género del reggaetón y del urbano no estaría tan peleado como hasta ahorita. Para mí es una plataforma muy importante, ya que el Reggaetón es un género que México siempre ha apoyado y siempre lo voy a agradecer.

MD’B: ¿Con quién te gustaría colaborar?

AA: En el futuro con Daddy Yankee. Yo sé que la mayoría de los artistas que hacen Reggaetón se inspiran con él. Es como un futbolista que está empezando y se inspiran por Messi o un basquetbolista por Michael Jordan; eso es lo que es Daddy Yankee para el Regaetón y el género urbano, él es como se dice “el jefe”, entonces sí me gustaría colaborar con él. También me gustaría con J Balvin; es otro de los artistas que siempre me han gustado.

MD’B: ¿Con qué artistas mexicanos te gustaría colaborar?

AA: De mexicano el que sea. Hasta si Christian Nodal me dijera que hiciera una romántica con él, yo me la aviento (ríe).

MD’B: ¿Qué es lo que viene en este año?

AA: Sí quisiera sacar otro sencillo como solista para finales de este año, pero lo más seguro es que será a principios de 2022. Me gustaría colaborar otra vez con Pierre La Voz, ya que apoya mucho en las canciones y les da mucha fuerza y ánimo a las que yo hago con él, como “Imagínate”, que hicimos juntos y que le dio mucha fuerza, mucho ánimo. Sí espero realmente poder sacar un tema a fin de año como solista.

MD’B: ¿Algo más que quieras agregar?

AA: Un saludo a todo México, un fuerte abrazo y gracias de todo corazón por tenerme en cuenta, la verdad es que estoy muy contento y gracias por apoyar “Solo mía”.