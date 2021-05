Al aire radio para niños

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

En este mundo, donde todos vivimos en el acelere y con opciones de entretenimiento en plataformas digitales, televisión abierta, radio y más. Son pocos los espacios que están dedicados hoy a los niños con contenidos de verdadera calidad, marionetas de primer nivel y no con muñecos que parecen sacados del basurero y con contenidos que rayan en lo estúpido y acéfalo.

Once Niñas y Niños Radio, desde el pasado sábado de 10:00 horas a las 12:00 horas por Radio Educación debuta con un proyecto radial que ojalá lo sigan en otros lados de la República, desde la salida del aire de En Familia con Chabelo y ante la normatividad de los patrocinadores de dulces y demás cosas enfocadas al público infantil, parece ser que los niños no existen, que los niños sólo sirven para atacarlos de dulces y volverlos diabéticos o seres consumidores de los juguetes o comprar la ropa de moda de tal o cual personaje, al fin y al cabo consumismo y no darles programas y contenidos de calidad.

Bien por esta iniciativa que promueve la cultura, el cuidado ambiental, los valores, la ciencia y la tecnología. Ojalá algunos radiodifusores la puedan llevar acabo en radio comercial aunque, sé, es mucho pedir. Vale la pena decir que Once Niñas y Niños esta al aire en el 11.2 en televisión abierta, dedicado a la audiencia infantil, que ahora lo podremos escuchar también en Radio Educación, a través de sus frecuencias 1060 de AM, 96.5 de FM, Cultura Sonora en el 104.3 de Hermosillo y Kukulkán por la 107.9, desde Mérida, Yucatán donde se transmitirá los programas los sábados a las 12:00 horas onceninasyninos.tv y por el canal de Youtube de Once Niñas y Niños. También se podrán escuchar en las plataformas digitales Spotify, Applemusic, IHeartRadio, Facebook @CANALONCETV y por Twitter en @CanalOnceTV.

EL EXORCISMO DE CARMEN FARÍAS

¡Ay nanita, la ranita! El mal está más cerca de lo que crees y, en esta ocasión, no es en una remota aldea en el sur de Francia o en un pueblo en el centro de los Estados Unidos. Está justamente en México y puede estar en tu propia casa.

Después de la muerte de su madre, Carmen –una intrépida periodista– descubre que heredó la casa de su abuela. Decide regresar ahí a indagar sobre su familia, pues se siente a la deriva ahora que se ha quedado sin familia directa y sin posibilidad aparente de tener hijos propios.

Ahí descubrirá que este lugar esconde secretos sobre su abuela y que ahora ella deberá terminar la batalla contra el demonio que ésta inició para salvarla. El Exorcismo de Carmen Farías es una película de terror sobrenatural escrita y producida por Molo Alcocer (guionista y productor de #LadyRancho), que se ha encargado de darle a Cinépolis Distribución la primera película de terror que ha tenido el sello.

Dirigida por el director mexicano Rodrigo Fiallega, la cinta protagonizada por Camila Sodi, Juan Pablo Castañeda, María del Carmen Farías y Juan Carlos Colombo llegará a las pantallas comerciales a nivel nacional este 5 de mayo.

El Exorcismo de Carmen Farías, producción de Invicta Films, fue filmada en el poblado de El Oro de Hidalgo, ubicado en el Estado de México, y en las inmediaciones de Tlalpujahua, Estado de Michoacán.

EL DIABLO ENTRE LAS PIERNAS

El Diablo entre las piernas el más reciente largometraje del director Arturo Ripstein, se estrenará comercialmente en cines el 6 de mayo, bajo el sello Alfhaville Cinema.

La película, protagonizada por Sylvia Pasquel, Alejandro Suárez, Patricia Reyes Spíndola, Daniel Giménez Cacho y Greta Cervantes, cuenta con un guión de Paz Alicia Garciadiego, en el cual Suárez interpreta a un viejo que gasta su aburrimiento en deambular por su casa celando a su mujer, Beatriz (Pasquel).

Celos que se han convertido en la gasolina que mantiene ardiendo la mente y el corazón del viejo. Arturo Ripstein recibió en 2019 el premio como Uno de los Mejores Cineastas del Mundo, otorgado por la Federación Internacional de Críticos de Cine (Fipresci), sumando este reconocimiento destaca otro más como 2 Conchas de Oro, en el Festival de San Sebastián, seis premios Ariel, un premio especial que le fue otorgado en el 72º Festival de Cine de Venecia y recientemente fue galardonado con el Premio Retrospectiva en el Festival de Málaga, en donde además recibió la Biznaga de plata como Mejor Director, por esta cinta.

La columna de esta semana ha terminado, pueden ir en paz.