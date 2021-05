¿Inflación en México?: Hipólito Contreras

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Era el año 1993 cuando en México se pasaba la peor inflación de la historia, el peso estaba super devaluado, las cosas costaban miles de pesos, un auto usado costaba millones de pesos, nuevo ni se diga.

Gobernaba México el tristemente célebre Carlos Salinas de Gortari, el más neoliberal de los neoliberales, el hombre que creían muy inteligente pero que no pudo guiar la economía del país y se le vino encima la inflación.

La inflación en México llegó a niveles estratosféricos, por ejemplo, un kilo de tortilla costaba mil pesos, el precio del transporte era de dos mil 500 pesos, el kilo de frijol era de dos mil 300 pesos, todo estaba en miles de pesos.

Como el peso estaba tan devaluado el gobierno lo cambió por una moneda con valor del mil pesos, acuñó otra moneda con valor de 500 pesos, era una devaluación tremenda, de esa forma ya se podían pagar con moneda cosas pequeñas como pan, tortillas, etc.

Para darle otra cara a la inflación galopante, para que no escucharan precios elevadísimos de los productos, el gobierno le quitó tres ceros a la moneda, de modo que los que costaba mil pesos, ahora cotaba un peso, ese maquillaje sólo daba la impresión de que los precios bajaban, los salarios también bajaban tres ceros, de modo que quien ganaba mil pesos en realidad era un peso.

De 1993 a la fecha los precios ya sin los tres ceros se han venido incrementando, por ejemplo, la tortilla ya no cuesta un peso, ahora cuesta 14 y 15 pesos, es decir, el precio se ha incrementado en un mil 500 por ciento, el frijol ya no cuesta 2.30 pesos, sino 36 pesos el kilo un alza de casi el 2 mil por ciento.

Se podría hacer una larga lista de precios de los productos básicos, su evolución de 1993 a la fecha, se verían incrementos descomunales, sería de hecho una segunda inflación en un periodo de 28 años.

Creo que en una sana y fuerte economía los precios suben muy poco en el transcurso de los años, suben centavos en forma gradual, esto no está sucediendo en México.

En el último gobierno neoliberal de Peña Nieto se dice que la inflación anual no fue más allá del tres por ciento y que hoy en el nuevo gobierno no pasa del 4 por ciento, ante el mundo se quiere aparentar que se tiene una economía fuerte y una baja inflación, pero no es así.

La realidad dice que la economía se le va de las manos al gobierno, las alzas constantes de los productos básicos y no básicos, de los servicios, dicen lo contrario, dicen que vamos al encuentro de otra inflación que está dañando a las clases de más bajos ingresos y que son muchos millones.

Si los precios se están moviendo constantemente, día tras día, es porque la economía no anda bien, no es una economía fuerte y sólida como se cree.

En un hogar cuando se pasa por una buena economía se refleja en un bienestar de todos los integrantes, hay recursos para comprar y pagar todo, las finanzas son buenas, no hay signos de desestabilización, la economía está sana, hay empleo y buenos ingresos, esto mismo se aplica para la economía del país.

La pandemia vino a complicar las cosas, muchos miles de millones de pesos fueron canalizados a la emergencia sanitaria, hubo menos obra, menos empleos.

Si los precios siguen subiendo en los próximos meses el gobierno tendrá que reconocer que estamos en un proceso inflacionario como hace 28 años, cuando la inflación oficial sea mayor al 10 por ciento se habrá entrado a esa etapa.

Es aquí donde entra la capacidad de un gobierno para superar la emergencia y corregir el rumbo, retomar el crecimiento, la estabilidad, esto es lo que se propone por ejemplo el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos luego de los efectos de la pandemia.

Cuando hay una economía sana y fuerte, cuando hay estabilidad social y económica, es u indicador de que hay un buen gobierno, un gobierno capaz que ya no habla de que en el pasado se hicieron las cosas mal, sino de que hoy las cosas se hacen bien.

En un gobierno capaz no se le echa la culpa a los anteriores de la situación, eso no remedia nada, lo importantes retomar el rumbo y llevar al país a una nueva etapa de desarrollo y estabilidad.