Acusan a candidato de Nueva Alianza para la presidencia de Amozoc por ciber acoso

Staff / IMR

Ex pareja sentimental del ex edil José Cruz Sánchez Rojas, lo denunció ante la fiscalía del estado por delitos de amenazas, violencia familiar y ciberacoso según consta en la carpeta de investigación FGEP-CDI-FEIDVGCM/VF-I/002541/2021 del 2 de abril del presente año.

José Cruz hoy en día busca regresar a gobernar el Municipio de Amozoc, como candidato de Nueva Alianza, ante esta situación surgieron una serie de amenazas encontrá de quién fue su pareja sentimental por lo que decidió denunciar al aspirante a la presidencia municipal.

Arlín Morales aseguró que es víctima de ciberacoso y violencia familiar ya que Sánchez Cruz ha venido amenazándola con difundir fotos de su cuerpo desnudo y de relaciones sexuales que tuvo con él cuando fueron pareja.

” Tengo un audio dónde me amenaza de directamente y me dice que tiene mis videos y fotos, es momento que las mujeres alcemos la voz, creo que ya no debemos permitir seguir siendo víctimas de acosadores como este, que usan el poder para hacer y deshacer a su antojo, hoy fui yo la víctima, pero estoy segura que ahí afuera hay más mujeres que han sido víctimas de él, su misma ex esposa lo fue, las mujeres no debemos permitir que sigan viéndonos como objetos”. Aseguró Arlin.

Morales también aseguró en su denuncia que Vianey Guerrero Bandala la amenazó con un cuchillo y con quitarle a sus hijos, ” Cruz me pidió que grabarnos un vídeo teniendo relaciones y que lo iba a borrar sin embargo no lo hizo y fue enviado a Vianey para que lo difundiera en las redes sociales durante su campaña electoral en 2018″ aseguró la víctima.

Por lo anterior es que solicitaron al consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel García Onofre, cancele el registro de Sánchez Cruz como candidato de Nueva Alianza a la alcaldía del municipio de Amozoc.