Lorena Cuéllar pierde 16 puntos de ventaja en Tlaxcala

Debate

Por Roberto Desachy Severino

En septiembre pasado, todo el mundo daba por sentado que la entonces súper delegada del gobierno federal en Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, sería la próxima gobernadora, ya que Morena llevaba más de 26 puntos de ventaja sobre el PAN y otros 29 respecto al PRI, según la encuesta de ese mes de Factométrica:Tlaxcala Rumbo a la Gubernatura 2021

En diciembre del 2020, el estudio demoscópico de Factométrica precisó que Morena y sus aliados tenían el 50.8 por ciento de intención de voto en Tlaxcala, mientras la alianza encabezada por el PRI-PAN-PRD llevaba el 28.3%. Hasta ese momento, era una quimera pensar que los morenistas podían perder: Tlaxcala Rumbo a la Gubernatura 2021

Pero desde aquélla vez se advirtió que faltaban varios meses para la sucesión tlaxcalteca y que muchas cosas podían pasar…como así ocurrió: PRI, PAN, PRD y algunos partidos locales integraron una megacoalición antimorenista y, sobre todo, el sedicente “dirigente” nacional de Morena, Mario Delgado y la misma Lorena Cuéllar hicieron en esa entidad un verdadero cochinero con la designación de candidatos.

Los números de marzo pasado de la misma empresa encuestadora alertan que, ya con aspirantes definidos, la ventaja morenista se ha reducido de manera constante: Lorena Cuéllar y sus aliados tienen una intención del voto del 38.6 por ciento, mientras su rival de la megacoalición, Anabell Ávalos, lleva el 27.8%.

SUCIOS PROCESOS INTERNOS, INCAPACIDAD DE SUMAR A LOS ADVERSARIOS, CAMPAÑA GRIS

En enero de este 2021, Lorena Cuéllar podía estar tranquila, puesto que contaba con el 47% de las preferencias ciudadanas, mientras Anabell Ávalos estaba con el 26.5 por ciento. Pero su ventaja se ha ido diluyendo cada mes, de una manera constante que confirma que la contendiente morenista no “prendió” al electorado tlaxcalteca.

Los números no mienten y precisan que, de los más de 26 puntos de colchón que tenían en septiembre Lorena Cuéllar y Morena, hoy les quedan 10.8…y faltan todavía dos meses para la votación: Morena aventaja en 11 de los 15 estados donde habrá elecciones a gobernador: Factométrica

¿Una ventaja de 10.8 puntos es mucha o poca en Tlaxcala? Depende de cómo se vea, seguramente a Ávalos Zempoalteca le parecerá demasiada, pero Lorena Cuéllar tiene cada día más motivos para sentirse nerviosa, intranquila, insegura: Sucesión Tlaxcala 2021…el creciente nerviosismo de Lorena Cuéllar

De acuerdo a compañeros periodistas de ese estado, las razones de la caída morenista son varias y empiezan con el desaseo con que Mario Delgado y los usufructuarios del partido impusieron candidatos. Como hicieron en Puebla, en Tlaxcala también prometieron (¿Y cobraron?) postular a todos y, a la hora de la verdad, generaron demasiada inconformidad interna…que la megaalianza está aprovechando.

A 3 PUNTOS DE UN FINAL DE FOTOGRAFÍA

Los inicios de campaña de las dos adversarias fueron contrastantes: Lorena Cuéllar mandó vía face un desangelado mensaje político, mientras Anabell Ávalos Zempoalteca tuvo un buen evento en el zócalo. Además, la candidata morenista no solamente no prende al ciudadano común, sino que en el círculo rojo tlaxcalteca se le rechaza, porque tiene la fama de no cumplir acuerdos y ser elitista, excluyente.

Se percibe a una contendiente morenista con miedo, a la defensiva, temerosa de que le suceda lo mismo que en 2016, cuando supuestamente llevaba la ventaja y, al final, perdió la contienda frente al hoy gobernador Marco Mena. Como era de esperarse Lorena Cuéllar ni siquiera intentó sumar a Dulce Silva, quien fuera su adversaria en el proceso interno y la acusara de jugar sucio: Desde Tlaxcala: Dulce Silva reitera su compromiso con AMLO pero denuncia juego sucio en Morena por la designación de Lorena Cuéllar como candidata al gobierno

Factométrica no es la única empresa demoscópica que ha alertado que la elección tlaxcalteca se cerró, porque en días pasados México Elige le dio a Morena una ventaja de apenas 4.5% sobre la coalición PRI-PAN-PRD, lo que implicaría un virtual empate técnico: Anabell Ávalos, a 5 puntos de Lorena Cuéllar en Tlaxcala: México Elige

Y el discurso de Cuéllar Cisneros también refleja temor, inseguridad, porque –a pesar de su ventaja- se muestra a la defensiva, con un mensaje de “fraude electoral “, que olvida que hoy su partido gobierna el país, tiene mayoría en el Congreso tlaxcalteca y que el actual ejecutivo estatal, Marco Mena, no desafiaría al presidente López Obrador con unos comicios dudosos o cuestionables.

Simplemente, ella no prende al electorado y su actual partido, Morena, el tercero por el que compite, arrastra gravísimas contradicciones intestinas y no tiene quién ponga orden. Si en las siguientes encuestas Lorena Cuéllar pierde otros tres puntos y su rival sube dos o más, Tlaxcala tendrá un final de elección de fotografía.