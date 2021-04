A los candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Puebla

Mundo Rural

Hipólito Contreras

Ahora que los candidatos y candidatas de los diversos partidos políticos y coaliciones por la presidencia municipal de Puebla, así como en los distritos y municipios, están ya en campaña rumbo a la elección del 6 de junio, les quiero hacer algunos planteamientos.

Tres años parecen pocos para hacer grandes cosas en la capital del estado de Puebla, pero creo que con voluntad política y con mucho interés en servir, se pueden hacer cosas interesantes no sólo en beneficio de los ciudadanos sino del territorio, del campo agrícola que aún queda, de la riqueza natural y cultural, de la biodiversidad, del medio ambiente.

Habría que ver, sí, que el periodo de la presidencia municipal se ampliara a cuatro años, para que con un buen gobierno hubiera más tiempo para hacer más acciones buenas por Puebla capital, y asegurar que las políticas y acciones tendrán continuidad en el siguiente gobierno.

Interesan, por supuesto los 217 municipios del estado porque en todos hay ciudadanos y diversos problemas, sin embargo, queremos enfocarnos a la capital del estado porque aquí se concentra, junto con la zona metropolitana, el 70 por ciento de la población del estado.

Gobernar la capital poblana no significa que un grupo de personas y sus partidos que ganaron la elección se sientan los vencedores y se dispongan a gastar el botín de guerra y administrar la ciudad como ellos quieran. No se trata de un premio porque ganaron la elección, no se trata de repartirse el pastel ganado, no se trata de que el grupo ganador se reparta lo ganado y simulen gobernar por tres años, para eso no se ganan elecciones.

Lo que Puebla capital necesita es un equipo de valientes y capaces ciudadanos que vienen a hacer de Puebla la mejor ciudad y municipio de México y del mundo, para eso ya deben tener un plan maestro de lo que van a hacer. No se trata de que apliquen el mil veces citado Plan Municipal de Desarrollo porque ahí sólo dice que tienen que cambiar las lajas del zócalo y de algunas calles y poner nuevas, retirar el adoquín de otras y poner nuevo, apoyar con algunas obras a colonias y juntas auxiliares, aplicar los reglamentos municipales, tolerar a los ambulantes y cobrarles una cuota, disponer de la seguridad pública municipal y vigilar el alumbrado público y limpia.

Con este Plan de Desarrollo Municipal no vamos a ningún lado, vamos al mismo lugar cada tres años, a lo mismo, repetir lo que hacen todas las administraciones municipales.

No se trata de que el equipo del gobierno municipal que gane la elección del 6 de junio aplique los mismos criterios y leyes y considere el poder como una conquista y por lo tanto tomen el presupuesto para repartírselo y sólo dejar un poco para algunas pequeñas obras, y con eso justificar que trabajaron, para eso no votan lo ciudadanos, votan para tener buenos gobernantes, votan para que se hagan cosas bunas en beneficio de todos.

Creo que un buen gobierno municipal, un buen equipo de valientes y capaces hombres y mujeres, en este caso para la capital del estado debe hacer lo siguiente:

Tener listo ya un proyecto, un plan municipal alterno y visionario, que nada tenga que ver con el capitalista Plan de Desarrollo Municipal, guárdenlo, archívenlo como ejemplo de cómo gobernaba la derecha la capital poblana.

Ustedes, sean quienes sean, vengan de donde vengan, no hagan lo mismo, hagan algo diferente, hagan historia, gobiernen lo mejor que puedan, hagan algo para que los recordemos para siempre como el mejor equipo que gobernó el municipio de Puebla.

En materia de transporte desarrollen infraestructura para abrir paso a los ciclistas en todo la ciudad y sus juntas auxiliares, que quien quiera transportarse en su bici lo pueda hacer sin problema alguno, mucho se ayudará al medio ambiente.

Siembren árboles en toda la ciudad, en todas las calles y avenidas, pero que los ciudadanos o la misma autoridad los riegue porque si no se mueren, los árboles son vida, belleza, generan agua y oxígeno, la ciudad se verá maravillosa.

El tema del agua es vital, hay que ver la forma de que el vital líquido esté siempre presente, se debe lograr la recarga permanente de los mantos acuíferos, reforestar todo el municipio, aprovechar también el agua de lluvia, garantizar el agua a las nuevas generaciones.

Salven los ríos que cruzan la ciudad y el municipio y la presa de Valsequillo, pacten con el gobierno federal, estatal y municipal, pacten con el gobierno de Tlaxcala y sus municipios, pacten con las empresas contaminadoras para que dejen de hacerlo, que cada una cuente con su planta de tratamiento, hagan lo posible porque se desarrolle un programa global para limpiar los ríos, hagan lo que puedan pero háganlo, inviten a los ciudadanos a sumarse a este gran proyecto, hagan que la presa se convierta en un gran centro turístico.

Eviten que la ciudad se siga comiendo la zona agrícola donde aún hay cultivos, flora y fauna, aún quedan poco más de ocho mil hectáreas, ahí hay reservas de agua, ahí aún hay productores, costumbres y tradiciones, cuiden este sector es muy importante, aquí está la reserva de vida del municipio de Puebla.

Rescaten el Centro Histórico, es patrimonio cultural de la humanidad, rescaten cada uno de los más de tres mil edificios, casonas con un alto valor histórico, pocas ciudades de México tienen esta riqueza, desarrollen un plan de rescate y conviertan este lugar en el orgullo de Puebla.

Coordínense con el gobierno estatal y federal para que en todas las escuelas públicas desde el preescolar hasta la universidad haya desayunadores gratuitos, los niños y jóvenes deben desayunar bien antes de iniciar sus clases, el aprovechamiento será mejor, no será un gasto sino una gran inversión apoyar a niños y jóvenes en su alimentación.

Desarrollen un programa para impulsar a todos los jóvenes que requieren empleo, apóyenlos, bien sea colocándolos en empresas, o creando sus pequeños negocios, capacítenlos, esto incidirá mucho para evitar tomen otros caminos, si todos los jóvenes están ocupados habrá menos delincuencia.

En materia de seguridad no es necesario hacer alarde de fuerza con una costosa infraestructura y equipos, desarrollen una estrategia que permita bridar seguridad en la que los mismos ciudadanos y sectores participen, este sector no tiene porqué llevarse una gran parte del presupuesto, es más importante la salud, la alimentación, la educación y el empleo.

Desarrollen canchas deportivas por todo el municipio para que niños y jóvenes hagan deporte, esto es fundamental.

Hay que crear un transporte moderno con unidades que emitan los mínimos de contaminación, podrían ser eléctricas, hay que crear rutas largas que eviten a los ciudadanos tomar dos o tres unidades para llegar a su destino.

Retiren a los ambulantes del centro histórico construyendo los mercados que se necesitan, una ciudad sin comercio ambulante es mejor, no se trata de tolerar y reprimir sino de ofrecerles mejores opciones para que desarrollen su comercio en lugares adecuados.

Creen un departamento u oficina donde atiendan a personas desempleadas, madres solteras, mujeres que son agredidas, enfermos, ancianos sin familia, discapacitados, niños y personas abandonadas, apóyenlos, denles soluciones, ellos necesitan atención, si el gobierno no los apoya, ¿quién lo va a hacer?

No olviden los animales domésticos, controlen su población, pero no los maten, no los maltraten, los que anden sin dueño deambulando búsquenles un lugar donde vivan y sean atendidos, ellos también son vida.

Los ciudadanos de colonias y juntas auxiliares les dirán lo que necesitan en cuanto a obras y servicios, atiéndalos de acuerdo a la capacidad presupuestal, no hagan obras que nadie les pide, hagan lo que la gente pide, consúltenlos en cualquier tema.

Para apoyar la economía de familias de bajos recursos instalen tiendas donde se vendan alimentos, productos básicos, ropa, calzado y otros productos básicos con precios hasta un 50 por ciento más bajos que en el comercio tradicional.

El presupuesto del municipio alcanza para hacer todo esto, es preciso que revisen el gasto corriente, no más sueldos estratosféricos para los funcionarios de primero, segundo y tercer nivel, piensen, si un obrero común con empleo gana en promedio 10 mil o 12 mil pesos al mes, ¿cuánto más podrían ganar ustedes? no olviden, ustedes son servidores públicos, están para servir, no para servirse, servir es un privilegio, ustedes vienen para servir con amor a Puebla, no vienen a enriquecerse y hacerse millonarios, para eso no fueron electos.