Consejeros de Morena advierten derrota el 6 de junio por imposición de candidatos a las alcaldías 

María Huerta

El Consejo Estatal de Morena encabezado por Mario Bracamontes González, aseguraron una derrota el próximo 6 de junio, toda vez que los perfiles para las alcaldías no son de la verdadera militancia, ya que el 90 por ciento de sus candidatos son exmorenovallistas, ex priistas y ex panistas.

Es por ello, que advirtieron que no darán ningún apoyo a dichos abanderados, incluso revelaron que a la fecha por esta imposición de candidatos se han sumado 54 procesos de impugnación ante Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Además se está a la espera de que el resolutivo sea a favor y poder corregir el error que cometieron el grupo de Edgar Garmendia de los Santos, Carlos Evangelista, Saúl Papaqui y Alejandro Armenta Mier, de imponer candidatos.