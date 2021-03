Espera la Alianza Empresarial que proceda la revocación de mandato de Claudia Rivera Vivanco

Hipólito Contreras

Los 42 organismos que integran la Alianza Empresarial por la Reactivación Económica de Puebla de Puebla esperan que el Congreso del estado en apego estricto a derecho y una vez que dio curso a la solicitud de revocación de mandato de la Presidente Municipal de Puebla Claudia Rivera Vivanco, tome una determinación, toda vez que hay incumplimiento al decreto de prohibir la presencia de comerciantes ambulantes en la ciudad.

Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias, informó que la principal causa por la que se hizo la solicitud al Congreso es el incumplimiento de la presidenta municipal de cumplir y hacer cumplir el decreto del gobierno del estado de Puebla para que los ayuntamientos impidieran la instalación de comerciantes ambulantes por la gran cantidad de contagios que se han originado.

La Alianza Empresarial por la Reactivación Económica de Puebla que integra a más de 40 organismos empresariales, presentaron esa solicitud de revocación de mandato de manera formal al Congreso el pasado 5 de marzo.

De los 42 organismos está la alianza de comerciantes del Centro Histórico, la asociación de gimnasios de Puebla, la asociación de hoteles y moteles de Puebla, l de estacionamientos, la CANIRAC, los transportistas turísticos de Puebla, los comerciantes de Analco, la Apresac, entre otros.

Comentó que de los demás organismos empresariales como el CCE no han dicho nada, “no sabemos qué pactos tengan, por eso nos vimos en la necesidad de crear la alianza, el CCE representa a algunos pero no a todo el sector empresarial, en la alianza están los empresarios de diversos giros, el 75 por ciento de los negocios que operan en Puebla son pymes, la alianza no sólo representa a los grandes sino a los pequeños y medianos empresarios que son la mayoría”.